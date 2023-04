/FOTOGALERIE/ Porážkou o jednašedesát bodů skončilo druhé vystoupení hradeckých basketbalistek v semifinále play off Chance ŽBL, když na domácí palubovce vysoko (48:109) podlehly USK Praha. Evropský gigant tak vede 2:0 na zápasy a chybí mu už jen jediná výhra k postupu do finále, kde se nejspíš utká s brněnskými Žabinami, které vedou nad Chomutovem rovněž 2:0.

Chance ŽBL, 2. semifinále: Hradec Králové (v bílém) - USK Praha | Foto: hradeckelvice.cz

Tentokrát Lvice ani na začátku nevedly, naopak prohrávaly 0:5 a Pražanky i v dalším průběhu zápasu na palubovce jasně kralovaly. Již v první čtvrtině si vytvořily dvacetibodový náskok a svoji naprostou dominanci potvrzovaly i ve zbývajících třech periodách.

Lvice nastřílely USK 62 bodů, jinak však favorit dle předpokladů jasně dominoval

„Pro nás to bylo nesmírně obtížné utkání, protože USK se připravuje na Final Four Euroligy. Bylo vidět, že v obraně hrál na sto procent a my to měly hodně těžké se proti takovéto obraně prosadit. Navíc jasná výšková převaha soupeře, tam jsme opravdu narážely. Samozřejmě jsme měly i velký počet ztrát,“ hodnotila čtvrteční zápas hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Podle mě bylo střetnutí ze strany soupeřek hrané s ještě větším nasazením než to úvodní v Praze. Z toho plynula spousta vynucených ztrát, protiútok jsme také nezastavily, jak jsme chtěly. Ve druhém poločase jsme měly možná pár úseků, kdy se nám zadařilo, ale výsledek odpovídá síle obou týmů,“ dodala šéfka lavičky Lvic.

Bolavá prohra. Sokoli blízko cennému vítězství, to jim uniklo v poslední vteřině

„USK se už chystá na svůj euroligový vrchol sezony, takže hráčky dávají do zápasů sto procent. O to víc je to pro nás těžší. Snažíme se dělat maximum, bohužel je to opravdu těžké, bolavé a tvrdé. Ale určitě je to pro nás dobrá příprava na souboj o třetí místo, lepší snad ani nemůže být. Snažíme se nic nevypouštět, ať jsme pořád ve formě na další duely pravděpodobně proti Chomutovu,“ uvedla pivotka Východočešek Simona Fišerová.

Třetí zápas série se uskuteční v sobotu od 18 hodin v Praze na Královce.

Semifinále play off – 2. zápas

Sokol Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 48:109 (10:32, 19:59, 31:86). Body: Zeithammerová 16, Effangová 12, Hanušová 5, Levínská 4, Velichová 4, Havrylchyková 3, Fišerová 2, Pokorná 2 – Fagbenleová 23, Jonesová 20, Vukosavljevičová 16, Oblaková 14, Thomasová 14 (12 doskoků), Vyoralová 11, Wrzesiňská 7, Šípová 4. Rozhodčí: Pokorný, Kremser, Musil. Trojky: 4:6. Trestné hody: 7/6 – 25/23. Doskoky: 27:48. Fauly: 20:13. Diváci: 123. Stav série: 0:2.