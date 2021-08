Všechno voní novotou… Pardubický basketbalový klub poprvé představil veřejnosti trenéra Dina Repešu. Uvedl také jméno nového akcionáře, který pochází z řad dlouholetého partnera Beksy. V neposlední odhalil také logo, kterého bude provázet následující sezonou.

Joska akcionářem

Vloni došlo ve společnosti BK Pardubice k jakémusi přerozdělení akcií. „Kladli jsme si za cíl najít partnera z řad komerčního sektoru. Někoho, kdo by mohl pokračovat ve strategii, které není pouze krátkodobá. Nový akcionář měl také mít pardubickou stopu. Vztah k regionu je u sportu strašně důležitý,“ míní předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara. Jeho představy nový parter ještě převyšuje. Klub totiž dobře zná od svého dětství.„BK Pardubice pro mě začal už v minižácích. Potom jsem hrával i v mládežnických kategoriích a s malou přestávkou i za muže. I když ne tu nejvyšší soutěž. Potom jsem chvíli trénoval i mládež. Tento krok je pro mě uzavření jakéhosi kruhu. Do klubu se nevracím jako hráč, ale jako akcionář,“ vysvětluje Ondřej Joska. „Na začátku byla myšlenka, pak přišla nabídka a nakonec nastínění vize. Společně s ostatními akcionáři ji rád budu naplňovat. Tento vstup je završením dlouholeté podpory naší skupiny enteria i té mojí. Do budoucna v ní chceme pokračovat,“ vyhlašuje Joska.

Basketbal má v krvi

Klub ze silnými partnery v zádech si pak může dovolit „silného“ trenéra. „Dino Repeša pochází ze slavné trenérské rodiny a basketbal tak má v krvi. Chtěli jsme zahraničního kouče, který přinese jinou školu do naší hry. Zároveň umí pracovat s mladými hráči,“ vypočítal Stara.„Beksa je další krok v mé kariéře. Hlavní motivací nebyly peníze, ale ambice klubu a týmový úspěch. A velká tradice pardubického basketbalu,“ svěřuje se Repeša.

Hranaté narozeniny

Pardubický klub slaví v roce 65. výročí existence. U této příležitosti odhalil logo. „Vyčkávali jsme s připomenutím výročí do druhé poloviny roku, abychom ho mohli sdílet s fanoušky. Jako klub máme závazek k tomu, abychom v této tradici okračovali,“ říká Pavel Stara.

Martin Havelka, předseda představenstva enteria a.s.: "Vstup Ondřeje Josky a naše podpora basketbalu má jednu důležitou rovinu. V enterii dochází ke generační výměně, respektive nastupují synové svých otců jako je Ondra (otcem byl Libor Joska). Je to jasný vzkaz, že tradice pardubického holdingu enteria zůstává. Jasně tím oznamujeme, že chceme působit v Pardubicích. Řídit tento holding z Pardubic. Samozřejmě naše podpora pardubického sportu pokračuje. Považuji za logický krok, že společně s Ondřejem vstupujeme více do basketbalu a chceme v něm být vidět."



Martin Kvirenc, předseda představenstva Chládek a Tintěra Pardubice a.s.: "Tradice, spojení, tým, vize, strategie. To jsou všechno věci, které jsou z pohledu firmy i sportovního klubu podobné. Základem jsou lidi. Musí mít své vedení, musím mít svou taktiku i svoje cíle. S basketbalovým klubem už to dvacet let naplňujeme a dává nám to smysl. Změnou v akcionářské struktuře, přesněji řečeno nástupem Ondřeje Josky do společnosti BK Pardubice věřím, že naše spojení ještě posílíme. Basket je pro nás velice důležitý. Historie, do té se můžeme už jen ohlédnout, pro nás je podstatná budoucnost. Tu chceme hodně podpořit."