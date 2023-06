/FOTOGALERIE/ Královéhradeckého MMA bojovníka čeká ze soboty na neděli v kanadském Vancouveru šestý zápas na poli nejprestižnější světové organizace UFC. Jeho soupeřem však nebude původně plánovaný Američan Matt Schnell, nýbrž Australan Steve Erceg.

BĚHEM TRÉNINKU. Bijec David Dvořák se připravuje na důležitý zápas ve Vancouveru. | Foto: archiv D. D.

Nepříjemná a nečekaná změna na poslední chvíli. Dvořákovým protivníkem měl být zkušený americký bijec Matt Schnell, jenže ten se krátce před soubojem zranil a musela se hledat náhrada. Ta se naštěstí našla. Hrobníkovým sokem bude sedmadvacetiletý australský zápasník Steve Erceg. Jedná se o ne úplně lehkého protivníka. Sice v UFC teprve začíná, ale je na osmizápasové vítězné vlně.

BĚHEM TRÉNINKU. Bijec David Dvořák se připravuje na důležitý zápas ve Vancouveru.Zdroj: archiv D. D.„On měl původně zápasit už v květnu, ale zranil se mu soupeř. Je tedy v plné přípravě a na nabídku kývl, za což jsem moc rád. Je to šikovný zemař a wrestler. V tom bude určitě nebezpečný. Nicméně se toho nebojím. Mám za sebou hodně tréninků s wrestlery. Umí zahrozit i v postoji dominantním levým hákem. Na to všechno musíme být připraveni. Bude to důležitý zápas a jsem přesvědčený o tom, že seberu výhru, zlepším si bilanci v UFC na 4:2 a půjdu dál. A třeba v budoucnu dojde i na souboj se Schnellem,“ říká český bijec.

Dvořák odletěl za oceán poslední květnovou neděli a hned od dalšího dne se pustil do tréninku.

„Chodili jsme do sportovního klubu, kde byly obrovské prostory, mají tam dva gymy naproti sobě. Měli jsme na trénování vše, co je potřeba. Makáme, jedeme dvakrát denně. V tomto týdnu od úterý už byly jen lehčí tréninky, na pohodu, ale trénovali jsme, aby se tělo do zápasu udržovalo v tempu,“ říká hradecký bojovník.

BĚHEM TRÉNINKU. Bijec David Dvořák se připravuje na důležitý zápas ve Vancouveru.Zdroj: archiv D. D.Hrobník se spolu se svým týmem, který je po příjezdu dalších dvou trenérů už v kompletním složení, zkraje týdne přesunuli do UFC hotelu. „Hned na začátku jsem si tam plnil první mediální povinnosti, vyfasoval jsem oblečení, vyzkoušeli jsme trenky a rukavice na zápas,“ přiblížil 31letý fighter, jenž ve volném čase nejvíce využívá procházek do přírody.

„V sobotu jsme měli více volna, tak jsme zašli na jednu vysokou horu. Byla to fajn procházka. Chtěli jsme i zajít na ryby, ale bohužel bylo rozbouřené moře, takže nás kapitán nevzal a tak nás musely uspokojit jen výhledy. Volný čas trávíme v přírodě, je to mnohem lepší než být zavřeni na hotelu a jen odpočítávat chvíle do zápasu. Zajdeme si taky na kafe, čaj,“ vypráví Dvořák.

Ten se také nevyhnul tradičnímu shazování. Dle jeho slov probíhalo v rámci možností přesně podle plánu a cítil se velmi dobře. Od tohoto pondělí shazoval čtyři a půl kilogramu, aby splnil limit. To je podle něj v pohodě. „Nic jsme v tomto ohledu nepodcenili,“ hlásil. V pátek v 9 hodin ráno tamního času je na programu oficiální vážení zápasníků a v 17 hodin veřejné vážení přímo v Rogers Areně, kde se ze soboty na neděli uskuteční samotné zápasy.

Následně si Undertaker se svým týmem zajdou na večeři a pak už přijde den D.

