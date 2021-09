Klub Karate G&G pořádá nábor.Zdroj: oddíl

„Naše akademie pohybu se věnuje dětem a zlepšuje jejich pohybové dovednosti již pětadvacet let. Zpočátku děti cvičí dvakrát týdně. Během jednoho roku je naučíme formou her, soutěžení a společného cvičení základní pohybové vlastnosti. To znamená gymnastika, atletika, karate, judo a silové cvičení. Toto cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie od pěti do sedmnácti let,“ říká Josef Golas z oddílu G&G Hradec Králové.

„Děti si zde také zlepší vlastnosti jako je kázeň, sebeovládání, odolnost, vytrvalost, vůli a pokoru. Nadějnější jedinci jsou později přeřazeni do skupin C pokročilí a B starší. Náš klub pořádá pravidelně pro svoje členy letní dětské soustředění, sportovní turnaje a klubové akce,“ dodává Golas.

