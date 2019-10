Akce se konala na okruhu o délce 3200 metrů. Pořadatelem akce je občanské sdružení Rozhoupej město. Startovalo se v 10 hodin v sobotu před kulturním domem a konec byl úderem 10. hodiny o den později, tedy v neděli. Soutěžilo se v rámci jednotlivců, dvojčlenných i tříčlenných družstev, která mohla být smíšená.

V dětské kategorii „Borci do patnácti let“ s přehledem zvítězil devítiletý Šimon Machačka z Hradce Králové, který neuvěřitelným výkonem 96 kilometrů překonal i historický rekord v této kategorii, který byl do té doby 92,5 kilometrů. Machačka se sportu a běhání věnuje od malička se svými rodiči, od svých čtyř let také hraje závodně florbal za klub FbC Hradec Králové. (pm, re)