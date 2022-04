Pardubický půlmaraton se po covidové době vrátil do centra. S rekordní účastí. Cestu do romantického srdce krajského města si našlo více než 150 vytrvalců.

Cílovou pásku protrhl Jiří Homoláč. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Marčík hodně kousal

Kromě Homoláče si dělal zálusk na prvenství obhájce Vít Pavlišta. Měl v plánu posunout svůj rekord v počtu vítězství na osm.

Homoláč opravdu bojoval o titul do úplného finále závodu. Nicméně soupeřem mu nebyl Pavlišta. Scénář totiž přepsal Vladimír Marčík. Za největším favoritem zaostal jen o šest vteřin. Na bronzový stupínek se překvapivě prodral Marek Chrascina.

„S Vláďou Marčíkem jsme se od začátku střídali ve vedení. Ve druhé části závodu jsme si navzájem nastupovali. Poslední tři kilometry jsem se snažil utrhnout, což se mi povedlo, ale tam jsme si mákli oba naplno,“ hodnotí běh Jiří Homoláč.

Celkem do závodu nastoupilo 96 vytrvalců, 23 jich ale do cíle nedorazilo.

Tereza Hrochová běžela v Pardubicích stylem start - cíl. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Sólo závod favoritky

Ženské představení bylo poněkud monotematické.

Už před startem neměla Tereza Hrochová prakticky žádnou soupeřku. A to se také potvrdilo. Svůj sólo závod zvládla s tříminutovým náskokem. Nečekané stříbro sestřelila jičínská vytrvalkyně Gabriela Veigertová. Stejně jako ona si doběhla pro první mistrovskou medaili také třetí Petra Kotlíková.

„Byl to velmi náročný závod, protože hodně foukalo. Deset kilometrů jsem běžela sama. Před tím sem tam v nějaké skupince. A v závěru mě podržel jeden pán,“ popisuje Tereza Hrochová.

Na start postavilo 48 žen, 10 ale závod nedokončilo.

Výsledky MČR v půlmaratonu

Ženy: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 1:13:29 hod, 2. Veigertová (TJ Jičín) 1:16:40, 3. Kotlíková (Slavoj Pacov) 1:18:57, 4. Soukupová (SK Studenec) 1:19:39, 5. Koláčková (AK Olymp Brno), 1:19:54, 6. Filipiová (AK Olymp Brno) 1:20:34, 7. Macurová (2BWinner Team) 1:21:11, 8. Kašparová (Maratón klub Kladno) 1:21:20, 9. Vechetová (SK Speed Brno) 1:21:57, 10. Khýrová (Běžecký klub Náchod) 1:22:53.

Muži: 1. Homoláč (Univerzita Brno) 1:05:33 hod, 2. Marčík (Škoda Plzeň) 1:05:39, 3. Chrascina (TŽ Třinec) 1:06:55, 4. Pavlišta (AC Slovan Liberec) 1:07:05, 5. Křivohlávek (TJ Šumperk) 1:07:10, 6. Kohut (Fénix sport Blansko) 1:07:24, 7. Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 1:08:10, 8. Edlman (ASK Slavia Praha) 1:08:17, 9. Paulík(TJ Lokomotiva Břeclav) 1:08:39, 10. Karel Splítek (USK Praha) 1:08:43.

Glosa Zdeňka Zamastila

Aprílové počasí běželo o závod

Poručíme větru, dešti už dávno neplatí… Protože, kdyby to šlo, tak pořadatelé Pardubického vinařského půlmaratonu připraví jeho účastníkům úplně jiné klimatické podmínky. Aprílové počasí si s vytrvalci opravdu zašpásovalo. Kapky deště se přetahovaly o vedení se sluncem. Do pořadí promlouvaly sněhové vločky. Všechny soupeře nakonec porazil silný vítr. A to ještě měli závodníci štěstí, protože po doběhnutí posledního, Pardubice zbičovaly kroupy.