Hradec Králové - Čtyři mezinárodní závody, čtyři finálové souboje a jen jedno zaváhání na ME v Plzni, kde východočeský handicapovaný sportovec podlehl tureckému reprezentantovi. I taková je bilance lukostřelce Davida Drahonínského, který rok 2018 hodnotí v jeho osmnáctileté kariéře jako velmi úspěšný.

David Drahonínský (vpravo). | Foto: archiv

Šestatřicetiletý reprezentant zakončil uplynulý rok závody ve slovenském Kežmaroku, kde obhajoval druhé místo. Tentokrát i vzhledem k podmínkám bral za 562 bodů čtvrté místo.

Nyní začal nový rok a lukostřelec Drahonínský ho začne zostra. Druhý týden v únoru se zúčastní nejprestižnějšího halového závodu v Las Vegas, kde se sjede světová elita. „Je to taková Mekka, sen každého lukostřelce. Dostaví se tam čtyři tisíce závodníků. Bude to velký zážitek. Uvidím v akci největší hvězdy, které budou soupeřit o vysoké finanční prémie,“ těší se Drahonínský.

V následující sezoně je pro něj motivací dostat se na Paralympijské hry v Tokiu 2020, které by byly v pořadí již čtvrté, kterých by se mohl zúčastnit. Důležitým závodem je červnové MS v Nizozemsku, kde se budou rozdávat první místa: „Do naší kategorie přibyla spousta nových závodníků, kteří mají kvalitní přípravu,“ poukazuje na konkurenci.

V rámci přípravy by se rád podíval na závody Evropského poháru do italské Olbie, kde se příští rok bude konat ME. Stejně jako v loňském roce bude i letos Drahonínský trénovat a podporovat Terezu Brandtlovou, která bude rovněž usilovat o účast na paralympiádě. (lf, pt)