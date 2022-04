Utkání plné zvratů přinesla odveta na půdě brněnského rivala. Hradec v úvodu vedl 9:0, ale brzy prohrával. Pak zase vedl, ovšem domácí hráčky skóre otočily ve svůj prospěch. Po třech čtvrtinách to vypadalo na vyrovnání série.

KP Brno – Sokol Hradec Králové 71:80 po prodloužení (18:21, 33:38, 59:50, 69:69). Body: Kopecká 33, Kucowski 13 (18 doskoků), Akl 10, Stejskalová 6, Dudáčková 4, Malíková 4, Fadrhonsová 1 – Čuperková 16, Effangová 13, Marečková 13, Šotolová 11, Matušková 10, Fišerová 8 (12 doskoků), Vojtíková 7, Levínská 2. Rozhodčí: Kučírek, Zatloukal, Kremser. Trojky: 3:7. Trestné hody: 25/16 – 24/17. Doskoky: 46:45. Fauly: 21:20. Diváci: 850. Stav série: 0:2.

Jenže proti tomu se postavily Lvice. V závěrečné periodě manko smazaly a dotáhly dramatický duel až do prodloužení, v němž už měly jednoznačně navrch a ovládly ho 11:2.

„Každý zápas je jiný, což jsem očekávala a stoprocentně se to potvrdilo. Říkala jsem také, že pokud zahraje Eva Kopecká, můžeme to mít složité. A ona zahrála opravdu skvělý zápas. Jinak bylo utkání vyrovnané, i z pohledu statistik. Chválím náš tým, který byl po katastrofální třetí čtvrtině minus devět, přesto našel síly a dokázal to otočit,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Tentokrát jsme do toho daly méně energie v podkošovém prostoru, v Hradci to bylo přesně naopak. Kucowski nám dělala na doskoku obrovský problém. Dlouho jsem hledala podkošovou sestavu, která by tam byla úspěšná. Myslím, že jsme doskok zvládaly až posledních osm minut,“ dodala Ptáčková.

V úterý se hraje v Hradci utkání číslo 3 a Lvice si po něm již mohou pověsit na krk bronzové medaile. Stačí k tomu jediné – zdolat KP i potřetí v této sérii.

Renomia ŽBL – série o bronzové medaile

1. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno 85:66

2. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové 71:80p

3. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (úterý 12. dubna, 18.00)

Případný 4. zápas: KP Brno – Sokol Hradec Králové (čtvrtek 14. dubna, 17.30)

Případný 5. zápas: Sokol Hradec Králové – KP Brno (sobota 16. dubna, 16.00)