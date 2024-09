Hradec měl během celého utkání herní převahu, ale doplácel na častá vyloučení a hosté dokázali v přesilovkách trestat. Proměnili hned čtyři nabídnuté výhody.

„Vyloučení pramenila z naši nekoncentrovanosti. Nechávali jsme soupeře chodit do brejků a pak jsme to hasili fauly,“ poznamenal k tomu hradecký asistent trenéra Tomáš Faltejsek.

Domácí do duelu přitom vstoupili skvěle a po brankách Švitorka a Kourka vedli v 6. minutě 2:0. Jihočeši ale dokázali vždy korigovat a po dvaceti minutách se do šaten odcházelo za stavu 3:2.

A když to po prostřední části, po které vedli florbalisté ze soutoku Labe a Orlice 5:2, vypadalo, že utkání dotáhnou do klidného konce, opak byl pravdou. Budějovice během první poloviny poslední periody srovnaly na 5:5. Respect poslal do vedení Škeřík, ale vyrovnáno na 6:6 bylo zásluhou Koklara v čase 54:46 a začínalo se od znova. Naštěstí tři minuty před koncem dostali domácí výhodu trestného střílení, to proměnil Koubek a zajistil svému týmu výhru.

„Pro nás velmi těžké utkání, několikrát jsme dostali soupeře úplně zbytečnými chybami a fauly do zápasu. Hra nebyla úplně špatná, osmdesát procent času jsem hráli na balónku, bušili jsme do postavené obrany. České Budějovice přijely bránit od poloviny hřiště, my jsme si na tom trochu vylámali zuby. Na druhou stranu jsem rád, že jsme si takové utkání mohli prožít teď v základní části. Musíme se z něj poučit a vzít si to pozitivní,“ doplnil hodnocení Faltejsek.

V sobotu se Hradečtí představí poprvé v sezoně venku, když zajíždějí do Ústí nad Labem. Duel tam bude startovat v 17 hodin.

FbC Respect Hradec Králové - FBC Štíři Č. Budějovice 7:6

Fakta - branky: 3. Švitorka, 6. a 36. Kourek, 9. Gregor, 22. V. Heger, 50. Škeřík, 58. Koubek – 9. Kudláček, 13. a 55. Koklar, 44. Kouba, 46. Drobiš, 49. Sedlák. Rozhodčí: John – Tichý. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:4. Diváci: 153. Zásahy brankářů: Völgyi 20 - Bicek 24, Švehla 1. Třetiny: 3:2, 2:0, 2:4.