Hradec Králové – Na nedávném předávání výročních cen města Hradec Králové za rok 2012 se dostalo také na mladé vodní slalomáře. Ondřej Karlovský (21 let) a Jakub Jáně (22 let) převzali sportovní cenu. „Pro náš klub je toto ocenění dosti významné," uvedl Jan Pražák, předseda KVS Hradec.

Ondřej Karlovský a Jakub Jáně. | Foto: archiv sportovců

Oba vyrostli v Hradci, mají úspěchy a v současnosti žijí v Praze. Ondřej Karlovský a Jakub Jáně začali s vodním slalomem v KVS Hradec pod vedením Jiřího Karlovského a Jaromíra Indrucha v kategorii C2 (deblkanoe). Již v žákovském věku získávali medaile na vrcholných soutěžích v rámci ČR. Se vstupem do juniorské reprezentace začali sbírat cenné kovy i na mezinárodní scéně.

V roce 2008 získali juniorský titul mistra a vicemistra světa. Poté se postupně přesunuli do pražské Dukly. V roce 2012 si vyjeli seniorskou reprezentaci i reprezentaci do 23 let a bojovali o účast na OH, která jim o vlásek unikla. Na ME v Augsburgu byli stříbrní v závodě hlídek. Dokázali vyhrát ČP a na MČR skončili druzí.

Úspěšní byli také v reprezentaci do 23 let (MS – 1. místo v závodě hlídek, 2. místo v indiv. závodě; ME – 2. místo v závodě hlídek, 4. místo v indiv. závodě; MČR – 1. místo).

Letos se chtějí představit na MS v pražské Tróji před domácím publikem. (jpr)