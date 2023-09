Ve druhém kole Extraligy mužů se hradečtí stolní tenisté představili na stolech týmu NH Ostrava. Na sever Moravy však zamířili bez své opory Felipeho Olivarese, který odjel reprezentovat Chile na Panamerické hry a těsně tam prohráli.

Vlastimil Buben. | Foto: archiv oddílu

Hradecký celek bez Olivarese nastoupil ve složení Vlastimil Buben, Tibor Špánik a Radek Skála. V prvním zápase Buben nestačil na domácího Víta Kadlece, a tak šla Ostrava do vedení. I když skóre následně srovnal Špánik, po třetí dvouhře šli ostravští znovu do vedení, když si nestárnoucí Miroslav Bindač (61 let) ve čtyřech setech poradil se Skálou.

Na vyvrcholení pátečního duelu si diváci museli počkat až do pátého singlu, jelikož Špánik zazářil i ve svém druhém zápase a dotáhl stav utkání na 2:2. V poslední dvouhře nakonec vše rozhodl až pátý set, ve kterém se bohužel Bubnovi nepodařilo zdolat ostravského Oleksandra Tymofieieva. Po dvouhodinové bitvě tak Ostravané slavili výhru nad hradeckým Sokolem 3:2.

NH Ostrava – TJ Sokol PP Hradec Králové 3:2



Vít KADLEC – Vlastimil BUBEN 3:0 (5,9,7), Oleksandr TYMOFĚJEV – Tibor ŠPÁNIK 0:3 (-8,-10,-6), Miroslav BINDAČ – Radek SKÁLA 3:1 (4,7,-10,8), Vít KADLEC – Tibor ŠPÁNIK 0:3 (-7,-5,-11), Oleksandr TYMOFĚJEV – Vlastimil BUBEN 3:2 (-10,10,8,-3,3).

Další výsledky 2. kola

KT Praha - SKST Tesla Batteries Havířov 1:3, SKST Liberec - HB Ostrov Havlíčkův Brod 2:3, SF SKK EL NIŇO Praha - TTC Ostrava 2016 3:0, SKST Chodov - TJ Ostrava KST 3:2.

- Jan Mokrejš