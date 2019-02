Východní Čechy - Přišel čas rozdělení. Ne republiky nebo kořisti… Základní část Kooperativa NBL totiž dopsala poslední kapitolu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Po dvaadvaceti kolech, kdy se tucet týmů střetl dvakrát každý s každým, se tabulka rozdělila. Ne však na polovinu jako v předchozích sezonách, nýbrž na horní osmičku a dolní čtyřku.

V lepší skupině se znovu bude hrát dvakrát každý s každým. A rozhodovat se bude „jen“ o nasazení do play off. Dole se střetnou družstva spolu až čtyřikrát. Lákadlem pro „suterén“ je fakt, že první dva si zahrají předkolo play off.

Na obou frontách se začíná už ve středu.