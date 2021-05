Už také na orientační běh se dostalo. Díky výjimce od Ministerstva zdravotnictví se o víkendu mohlo uskutečnit mistrovství České republiky ve sprintech. O první letošní tuzemské medaile se závodilo na Hané, konkrétně na tratích ve Šternberku a v Litovli.

Ve hře o cenné kovy byli také zástupci z Královéhradeckého kraje. Bohužel medailového úspěchu se tentokrát nedočkali. Přičemž dvakrát k tomu nebylo zase až tak daleko, v obou případech však skončili těsně pod stupni vítězů.

Zdroj: Petr KadeřávekJednotlivci si to v sobotu rozdali na tratích v historickém centru města Šternberk, v přilehlých parcích a ve vilové čtvrti. Mezi ženami se čekal souboj tří reprezentantek – Janošíkové (Šumperk), Knapové (Pardubice) a D. Kosové (Hradec Králové). Bohužel i kvůli špatné volbě na čtvrtou kontrolu z něho vypadla zástupkyně hradeckého klubu OK 99, která se nakonec musela spokojit až s osmou příčkou. Z titulu se nakonec radovala členka klubu z města perníku. Na dělené čtvrté pozici doběhla do cíle další hradecká závodnice Karolína Teplá (OK Slavia HK).

V mužské kategorii si pro jasné vítězství doběhl choceňský Tomáš Křivda, který předvedl výborný výkon a po zásluze se mohl těšit z premiérového zlata v kategorii dospělých. Závodníci hradeckého oddílu OK 99 Daniel Vandas a Jan Petržela skončili ve druhé desítce výsledkového pořadí.

Nedělní boje čtyřčlenných smíšených štafet se konaly v Litovli – v historické městské zástavbě, v přilehlých parcích a sídlištích. Běželo se v pořadí žena – muž – muž – žena. Prvenství získala pardubická Lokomotiva. Z hradeckých družstev bylo lepší to reprezentující klub OK 99, které skončilo na čtvrté příčce, avšak s výraznější ztrátou na medailové posty.

Výsledky MČR ve sprintu

Ženy: 1. Jan Knapová (OK Lokomotiva Pardubice), 2. Tereza Janošíkova (SK Severka Šumperk), 3. Adéla Indráková (SK Žabovřesky Brno), 4. Karolína Teplá (OK Slavia Hradec Králové), … 8. Denisa Kosová (OK 99 Hradec Králové), 13. Lenka Mechlová (OK Slavia Hradec Králové).

Muži: 1. Tomáš Křivda (K.O.B. Choceň), 2. Vojtěch Král (SK Severka Šumperk), 3. Jakub Glonek (OK Kamenice), … 12. Daniel Vandas (OK 99 Hradec Král.), 13. Jan Petržela (OK 99 Hradec Král.).

Smíšené čtyřčlenné štafety: 1. OK Lokomotiva Pardubice, 2. SK Severka Šumperk, 3. OOB TJ Slovan Luhačovice, 4. OK 99 Hradec Králové, … 8. OK Slavia Hradec Králové.