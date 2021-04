Dvakrát nejlepší snajpr zápasu. Sedmák byl hlavním esem Sokolů v předkole

Byl to on, kdo byl hlavním strůjcem historického postupu hradeckých basketbalistů do čtvrtfinále Kooperativa NBL.

NBL předkolo play-off: Děčín vs. Hradec Králové | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Velezkušený slovenský pivot Peter Sedmák se v posledních zápasech dostal do báječné formy, kterou dokonale zužitkoval ve dvojzápase předkola play off s Děčínem. Nejprve v úterý na soupeřově palubovce vstřelil 23 bodů, což stačilo Královským sokolům „pouze“ na porážku o tři body (86:89). Ve čtvrteční domácí odvetě nasázel Severočechům 20 bodů, čímž svému týmu přispěl ke klíčovému vítězství rozdílem šesti bodů (83:77). V obou případech se stal nejlepším střelcem zápasu. Ve čtvrtfinále půjde se svým Hradcem na favorizovanou Opavu.