Nezklamaly. Obstály. Mile překvapily nejen veřejnost, ale především sebe. Basketbalistky Hradce Králové se v semifinálové sérii play off Ženské ligy poměřily s dlouhodobě neporazitelným vládcem České republiky.

Proti ZVVZ USK Praha, týmu nabitému tuzemskými i zahraničními hvězdami, který se letos probojoval do Final Four nejprestižnější Euroligy, neudělaly vůbec žádnou ostudu. Ba naopak. Vždyť komu se podaří proti mnohonásobnému domácímu šampionovi dvakrát za sebou pokořit sedmdesátibodovou hranici? „Lvicím“ se to povedlo - ve druhém ave třetím zápase.

Semifinále Ženské ligy

1. zápas: ZVVZ USK Praha – Sokol Nilfisk Hradec Králové 109:55



2. zápas: Sokol Nilfisk Hradec Králové – ZVVZ USK Praha 70:86



3. zápas: ZVVZ USK Praha – Sokol Nilfisk Hradec Králové 103:72

Možná je jenom škoda, že úterní duel číslo 3 v pražské hale Královka byl velmi brzy rozhodnutý. Megafavorit nejen této série totiž ovládl úvodní čtvrtku skoro o dvacet bodů (31:13). V dalším průběhu už tak jasný rozdíl mezi oběma družstvy nebyl.

„Každé utkání této série bylo úplně jiné a toto se zařadilo někam doprostřed. Nebýt první čtvrtiny, do které jsme nastoupily velice vlažně a bodový rozdíl byl takžka 20 bodů, tak ten průběh mohl být o maličko jiný. Každopádně USK ukázalo svoji sílu a my tento výsledek bereme,“ uvedla na webu www.zenskybasket.cz Romana Ptáčková, trenérka Sokola Hradec Králové.

„Lvice“ nyní čeká boj o vytoužené bronzové medaile. S kým se však v sérii o třetí místo utkají, to ještě nevědí. Půjde o poražený celek ze semifinálové série mezi brněnskými týmy KP a Žabiny. Zatím to vypadá spíše na Královo Pole, které prohrává 1:2 na zápasy.