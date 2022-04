Ohromná komplikace

Letohradští Jeleni odehráli dva duely s poloviční úspěšností. I oni vyzráli na KOVO, jenže zklamali proti předposlední Plzni. Její svatyni zasypali šestačtyřiceti střelami, leč za záda gólmana si našel cestu jediný míček, což bylo na bodový zisk málo. Letohradu chybí k jistotě účasti v top osmičce získat v posledních kolech bod, což by nemusel být neřešitelný úkol, ale oba zápasy sehraje venku.

„Hráčům se nedá vytknout bojovnost, chtíč a nasazení, soupeře jsme téměř nepustili z pásma, tlačili, ale byli jsme absolutně nepřesní. Chyběl nám bohužel důraz v předbrankovém prostoru. Když to nejde krásou, musí to jít silou! To nám ale nebylo po chuti, a tak jsme stále mířili nad nebo do gólmana. Ani několik samostatných úniků nepomohlo a soupeř rozhodl z povedené přesilovkové trefy. Nesmírně jsme si touto nemohoucností zkomplikovali postup do play off. V zápasech v Dobřanech nebo v Karviné musíme vybojovat alespoň bod, abychom nemuseli do ošemetného play down. Máme na to, jen to chce více chodit do míst, kde to bolí,“ říká asistent trenéra Filip Červinka.

Velmi pravděpodobně se play off obejde bez hokejbalistů z Hradec Králové, jejichž naděje zůstaly po porážce s Hostivaří jen v rovině teorie.

Z výsledků extraligy

SK Hokejbal Letohrad – TJ KOVO Praha 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Branky: 19. Faltus (Cvejn, Lajčiak), 25. Štefka (Faltus, Cvejn), 33. Rozlílek (Anýž, Halbrštát), 39. Havlík (Lajčiak, Faltus).

HBC Hradec Králové 1988 – HBC Hostivař 4:7 (1:1, 2:2, 1:4). Branky: 15. Šedivý (Šimek, Rakovský), 26. Šimůnek (Bacovský, Jiřík), 28. Šimůnek (Jiřík, Fiedler), 41. Rakovský (Šimůnek, Jiřík) – 9. Urbanec, 16. Kucharčík (Hroch, Vaniš), 26. Urbanec (Čejka, Dušák), 33. Dušák (Malina, Macek), 36. Čápek (Urbanec, Čejka), 41. Čejka (Kucharčík, Urbanec), 44. Čejka.

SK Hokejbal Letohrad – HBC Plzeň 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Branky: 2. Geba – 6. Hanuš (Pavlečka), 22. Vobruba (Hanuš), 45. Vobruba.

HBC Pardubice – TJ KOVO Praha 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Branky: 1. Strouhal (Česák), 1. Langr (Bílý, Kubeš), 18. Kunc (Vlasák, Förstl), 38. Česák (Šimek), 41. Filip (Bílý, Kubeš) – 43. Taufer.

Pořadí: 1. Kert Park Praha (49), 2. Kladno (43), 3. Pardubice (42), 4. Most (42), 5. Karviná (38), 6. Ústí nad Labem (28), 7. Letohrad (27), 8. Hostivař (26), 9. Dobřany (21), 10. Hradec Králové (21), 11. Plzeň (17), 12. KOVO Praha (6).