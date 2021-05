Bylo to poprvé, co se mu v UFC podařilo složit soupeře před koncem zápasu. O dva roky mladšího rodáka z Bogoty uškrtil hned v prvním kole a v žebříčku nejprestižnější třídy by měl poskočit do nejlepší desítky.

Dvořák, přezdívaný Undertaker čili Hrobník splnil roli favorita, přestože se jméno soupeře dozvěděl až den před zápasem. Původní protivník Raulian Paiva z Brazílie totiž nedokázal zhubnout do požadované váhy. V muší váze se musí dostat pod 57 kilogramů. Při shazování dokonce zkolaboval, skončil v nemocnici a lékaři mu zápas zakázali.

„Na Paivu jsem fakt našvanej. Je to idiot a neprofesionál. Ještě bych pochopil, že se mu to stane jednou, ale tohle už je druhý zápas, co nenavážil a co jsem slyšel, tak dokonce třetí. Ten frajer v téhle váze nemá co dělat, je na ni obrovský,“ pustil se do Brazilce český Hrobník. Bojovat s ním už nechce. „Už nikdy, nezajímá mě. Bude rád, když mu UFC umožní přestoupit do jiné váhy a nevyhodí ho,“ dodal.

Pro hradeckého zápasníka byly poslední dny před utkáním turbulentní. Je známý tím, že dbá na pečlivou přípravu a najednou před ním stál málo známý Ronderos, pro něhož to byla premiéra v UFC. Byť se s ním Dvořák potkal v tréninku, ostrý zápas je něco jiného. „Prali jsme se v době, kdy já už byl na dietě, shazoval kila, takže z toho nebylo nic vypovídajícího," řekl k soupeři, jenž dosud v profesionální kariéře vyhrál čtyři utkání v americké organizaci Warrior Xtreme Cagefighting (WXC).

„Bylo to velmi složité. Tři měsíce jsem se připravoval na thajboxera, který je vyšší než já a najednou jsme dostali týpka, který je menší, je to wrestler a ještě k tomu levák,“ povídal Dvořák, který předtím v UFC dvakrát vyhrál na body. Loni v září na stejném místě v Las Vegas porazil Američana Jordana Espinosu a v březnu udolal v Brazílii domácího Bruno Silvu.

„Byl to pro nás šok,“ přiznal Jakub Kašpar, jeden z Dvořákových trenérů, poté, co se pár hodin před utkáním dozvěděli, že Paiva nenastoupí. S dalšími členy týmu, jimiž jsou Jan Maršálek a Patrik Kincl, zvažovali, zda duel s novým soupeřem přijmout. „Davidovi jsme to zpočátku ani neřekli a vlastně za něj jsme rozhodli, že bude bojovat. Už je v takové výkonnosti, že není třeba si soupeře vybírat, ale naopak je potřeba jít válčit a vyhrávat,“ řekl Kašpar.

A to také Dvořák splnil a vyhrál. Do klece přicházel zahalen do české vlajky a s bojovným výrazem ve tváři, vypadal až nasupeně.

Z tohoto osudného sevření už se Ronderos nedostal. Lapal po dechu a jen stačil poklepat rukou, že se vzdává. „Dobře jsem si ho chytil, ani jsem k tomu moc nepotřeboval druhou ruku,“ usmál se Dvořák, který v celkové bilanci MMA přidal už šestnácté vítězství v řadě.

David Dvořák tak pokračuje v úspěšném tažení v elitní UFC, kde by jednou rád nastoupil k titulovému zápasu. Koho vyzve nyní, zatím neví. „Kdo to bude, to netuším. Nějaká jména jsem v hlavě měl, ale to navazovalo na případné vítězství nad Paivou, ale aktuálně žádné nemám,“ prozradil Dvořák, který má po výhře alespoň možnost vyjednávat o lepší smlouvě s elitní organizací UFC, ta stávající mu vyprší po čtvrtém zápase. K němu by chtěl nastoupit na podzim v říjnu či listopadu.