Víkendové dění v první lize házenkářů prohloubilo bodovou propast mezi jedenáctým Dvorem Králové nad Labem a dvanáctým Náchodem na rozdíl pěti bodů. Do konce sezony přitom zbývá odehrát pouhých pět kol a vzájemný souboj obou rivalů bude v předposledním dějství hostit královédvorská hala ve Strži.

Házenkáři Dvora Králové nad Labem (v bílém při utkání s Náchodem) přehráli v prestižním derby rezervu Jičína 30:27. | Foto: Filip Richter

Prestižní východočeské derby měla o víkendu na programu 17. kola druhá nejvyšší soutěž házenkářů. Hráči Dvora Králové nad Labem v něm hostili rezervu extraligového Jičína a soupeři v pohledném duelu vrátili podzimní porážku.

Jičín porazil Frýdek a slaví! Postup do play off zařídil zkušený Kastner

Třetí krajský zástupce Náchod odehrál velice slušný poločas v hale favorizované Litovle, v tom druhém se ale neubránil devítigólové (!) střelecké šňůře soupeře a z utkání odešel vysoko poražen.

I. liga mužů, 17. kolo

Dvůr Králové n. L. – Jičín B 30:27 (14:10)

Dvoráci pro utkání nemohli využít služeb zimní posily Jakuba Kastnera, jenž v čase prvoligového derby bojoval za Jičín v extraligovém souboji. Přesto proti tabulkově lépe postavenému soupeři odehráli skvělý zápas.

Zbylý los Dvora Králové n. L.

25. 03. doma Bohunice

01. 04. doma Zlín

16. 04. venku Vsetín

22. 04. doma Náchod

06. 05. venku Šťáhlavy

Úvodní střelecké slovo patřilo hostujícímu Drbohlavovi, na jeho trefu ale domácí odpověděli čtyřmi góly v řadě a po celý první poločas si udržovali vedení. To navíc v rozmezí od 11. do 22. minuty navýšili ze stavu 5:4 na hodně nadějných 13:4! Jičínští se však ještě před pauzou vrátili do hry a do kabin šli pouze se čtyřbrankovou ztrátou.

Po přestávce Dvoráci své vedení kontrolovali a s výraznou podporou svých fanoušků mířili za pátým vítězstvím v sezoně. Pouze jednou se hosté přiblížili na rozdíl dvou branek, když se jim to ale ve 45. minutě povedlo (22:20), ihned ze strany krajského rivala následovala rezolutní odpověď (26:20). Závěr si domácí parta hravě pohlídala a v tabulce poslednímu Náchodu odskočila na rozdíl pěti bodů. Velkou postavou zápasu byl jednadvacetiletý Martin Picha, autor třinácti (!) branek.

Fakta – branky: M. Picha 13/3, J. Groh 6, M. Šíl 5, L. Picha, F. Šturm, Kamberský 2 – Krahulec 7/3, Masák 6, Hejtmánek 4, P. Drbohlav a Frýba 3, Brádler a M. Bareš 2. Rozhodčí: P. Rutta, Větrovský. Vyloučení: 2:4. ŽK: 0:0. Diváci: 206.

Střelecká exploze Dvora proti Bystřici, rezerva Jičína přehrála čtvrté Šťáhlavy

Litovel – Náchod 37:27 (18:14)

Náchodští předvedli na půdě jasného favorita skvělý vstup do zápasu a po trefách Hrachového, Dodoše a Metelky vedli po čtyřech minutách 3:0. Jak rychle ale hosté k náskoku přišli, tak rychle jej i ztratili. V osmé minutě už vedl soupeř 4:3. Přesto bylo skóre v prvním poločase dlouho vyrovnané, až v úplném finiši domácí odskočili do čtyřgólového vedení.

Zbylý los Náchoda

25. 03. doma Velká Bystřice

01. 04. venku Vršovice

15. 04. doma Bystřice p. H.

22. 04. venku Dvůr Králové n. L.

06. 05. doma Bohunice

To v úvodních třech minutách druhé půle Hanáci navýšili na 22:14, načež Východočeši reagovali oddychovým časem. Ani ten ale nepomohl. Litovel úchvatnou devítibrankovou šňůrou odskočila do stavu 27:14 a ve zbytku utkání se duel už pouze dohrával. Za zmínku stojí pouze světlá pasáž Náchodských mezi 43. a 48. minutou, kdy také oni předvedli sérii branek, v té době snižovali z 28:15 na 28:20.

Fakta – branky: J. Šmíd 9/3, Prošvic 5, Semerád, Fulneček a M. Coufal 4, Piwko 4/1, Štencl 2, Kráčmar, Mrnuštík, Vincour, Stejskal a Pohlmann 1 – Metelka 7/1, Hrachový 6, R. Cvejn 4, P. Černý 3, Dodoš, Jakoubek a Udovychenko 2, Štajnrt 1. Rozhodčí: A. Beneš, Kubis. Vyloučení: 1:8. ŽK: 1:1. Diváci: 173.

Další výsledky 17. kola: Velká Bystřice – Vsetín 29:35, Chodov – Šťáhlavy 28:31, Bystřice pod Hostýnem – Bohunice 27:27, Vršovice – Zlín 30:26.

Aktuální tabulka I. ligy

1. KH BEECH Vsetín 17 14 0 3 541:437 28

2. Tatran Litovel 17 12 1 4 519:454 25

3. TJ JM Chodov 17 9 2 6 496:454 20

4. Tatran Bohunice 17 8 3 6 452:428 19

5. Sokol Šťáhlavy 17 9 1 7 510:488 19

6. Handball club Zlín 17 8 1 8 479:463 17

7. HBC Jičín B 17 6 4 7 474:451 16

8. Sokol Vršovice 17 5 5 7 448:472 15

9. HK Bystřice pod Hostýnem 17 7 1 9 495:520 15

10. Házená Velká Bystřice 17 5 3 9 510:527 13

11. I.HK Dvůr Králové n. L. 17 5 1 11 437:533 11

12. TJ Náchod 17 2 2 13 402:536 6

Program 18. kola – sobota 17.00: Náchod – Velká Bystřice, Šťáhlavy – Litovel. 18.00: Dvůr Králové nad Labem – Bohunice. Neděle 14.00: Jičín B – Chodov. 15.30: Zlín – Bystřice pod Hostýnem. 16.00: Vsetín – Vršovice.

Momentálně jsou dvorští házenkáři výš než jejich rival z Náchoda, ve zbytku sezony se ale ještě může všechno změnit.Zdroj: Filip Richter