Byl to napínavý souboj s průběžně vedoucím závodníkem evropského šampionátu Nathanem Ottinkem. Nizozemský jezdec ve finálové jízdě začal lépe a po startu se ujal vedení.

Pytlounová na něj tlačila, předjet se jí ho podařilo až po kolizi dvou závodníků, kde si Ottink vybral delší stopu a mladá Češka ho při žlutých vlajkách podjela.

„Viděla jsem, že tam je místo, proto jsem se rozhodla, že to zkusím. Za zkoušku totiž člověk nic nedá. Rozhodně jsem nečekala, že jeho to tolik zpomalí. Já si ho upřímně připravovala až na další kola, protože zbývaly ještě tři do konce. Vyšlo to už tam,“ přiblížila Pytlounová.

U komisařů nakonec její manévr prošel a mohlo se slavit. „Pořád tomu nedokážu uvěřit. Je to úžasný pocit. Neskutečné! Myslím, že je to sen každého jezdce. Skvělý víkend. Byl sice hrozně náročný, ale tohle všechno přebilo,“ řekla pak Deníku.

Stupně vítězů Junior Buggy. Na nejvyšším stupínku Eliška Pytlounová.

A kam Pytlounová tenhle triumf řadí? „Je to pro mě první vítězství na Evropě v juniorkách, takže nejvýš. Ještě k tomu se to povedlo v Nové Pace, což je naprostá bomba. Jsem z toho nadšená. Beru ji jako Mekku autokrosu, navíc je to moje oblíbená trať. Sice zde byly velké díry, ale mě to na ní hrozně baví. Kdyby byla vyloučena z evropského seriálu, byla bych smutná. Jsou tady skvělí fanoušci a hlavně jsme v Česku,“ uvedla.

Po pěti podnicích seriálu mistrovství Evropy je na pátém místě své divize. Ambice pro zbytek sezony ji však nechybí. „Budeme se prát o nejvyšší příčky. Tímhle vítězstvím jsme se dostali do boje. Z prvního závodu máme sice nula bodů, ale ten se snad bude škrtat. Chceme další výhry, uvidíme, jak to půjde,“ uzavřela Pytlounová.

DIVIZI SUPER BUGGY OPANOVAL HORÁK