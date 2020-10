Nejvýše nasazenými byli čtyři naši nejvýše postavení muži ve světovém žebříčku PSA a to v pořadí Daniel Mekbib, Martin Švec, Ondřej Uherka a Jakub Solnický.I nasazení na pozicích 5. až 8. bylo velice silné – Viktor Byrtus, David Zeman, Marek Panáček a Michal Bodiš. V pavouku pak ještě číhal nenasazený Ondřej Vorlíček.

A byl to právě on, který nejvíce zamíchal kartami turnajového pavouku. V sobotu nejprve dokázal zdolat 3:0 Ondřeje Uherku a ve čtvrtfinále po pětisetovém souboji (12:10, 4:11, 7:11, 11:2, 11:7) i Davida Zemana, čímž se probojoval do nedělního semifinálového střetnutí. V něm byl jeho soupeřem suverénní Daniel Mekbib, jenž ve čtvrtfinále porazil Petra Nohela 11:2, 11:4 a 11:8.

Podstatně vyrovnanější souboje se očekávaly ve spodní části pavouka. Tam na sebe narazily klubové dvojice – ostravská z SC Fajne (Jakub Solnický proti Viktoru Byrtusovi) a brněnská ze Squash Viktoria (Martin Švec proti Markovi Panáčkovi).

Oba tyto duely byly čtvrtfinálovými reprízami zmiňovaného republikového šampionátu v Ostravě. Nejprve Byrtus dokázal Solnickému oplatit prohru z MČR, když otočil nepříznivý vývoj z 1:2 na sety a po výhře 11:3, 7:11, 6:11, 11:6, 11:7 si zajistil nedělní semifinále. Ve druhém mači si Švec „pohlídal“ Panáčka, nepřipustil komplikace z MČR, kdy vyhrál 3:2, a po vítězství 11:4, 11:1, 11:7i on zamířil do semifinále.

Nedělní program zahájily souboje o 5. – 8. místo. V těch byl nejúspěšnější Solnický, který nejprve zdolal Panáčka 3:0 a v utkání o pátou příčku stejným poměrem i Zemana. Sedmý skončil Panáček.

Semifinálová střetnutí měla rozdílný průběh. Mekbib nestrávil na kurtu snad ani dvacet minut, když mu Vorlíček zápas doslova odevzdal (11:1, 11:3, 11:1). Druhým finalistou se stal Mekbibův tréninkový kolega ze Squash Viktoria Brno Švec. Ten dokázal porazit Byrtuse 3:1 po setech 8:11, 14:12, 13:11, 11:7.

Rozhodující byla zřejmě třetí sada, v níž Švec vedl 10:5, ale neproměnil pět setbolů v řadě, aby nakonec odvracel setbol Byrtuse za stavu 10:11.

Finále bylo plně v režii Mekbiba, který potvrdil svoji domácí nadvládu a Švecovi toho moc nepovolil. Po výhře 11:2, 11:7, 11:4 si po roce zajistil návrat na pozici domácí žebříčkové jedničky. Tou nebyl především z důvodu menší účasti na domácích akcích, jelikož se soustředil hlavně na turnaje světového okruhu PSA. Třetí skončil Byrtus, jenž zdolal vcelku hladce Vorlíčka 11:6, 11:7, 11:7.

Za domácí oddíl SCC Hradec Králové nastoupilo celkem pět hráčů. Překvapením byla výhra Karíma Farraga v „plate“ nad šestým hráčem mužského žebříčku Uherkou. Nejvíce se však dařilo Petru Markovi, který v „plate“ porazil 3:1 klubového parťáka Farraga a patřilo mu konečné deváté místo.

Byla jen velká škoda, že se tohoto kvalitního klání kvůli covidovým opatřením nemohli zúčastnit diváci.