Extraliga stolního tenisu: Proti favoritům dokázal bodovat pouze Špánik

Dle papírových předpokladů dopadla v minulém týdnu obě utkání hradeckých stolních tenistů. Proti týmům TTC Ostrava 2016 a HB Ostrov Havlíčkův Brod by byla výhra Sokola velkým překvapením, jelikož oba celky budou patřit mezi favority v jarním play off. Vzpruhou je alespoň návrat Felipeho Olivarese do sestavy po dlouhých čtyřech měsících.

TJ Sokol PP Hradec Králové – TTC Ostrava 2016 1:3. | Video: SoHK TV