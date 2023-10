Basketbalistky Hradce Králové rozjely nový ročník Chance ŽBL nesmírně cenným domácím vítězstvím s Žabinami Brno. Úspěšnou soutěžní premiéru na lavičce Lvic si odbyl kouč Peter Bálint, jenž v letní přestávce vystřídal dlouholetou úspěšnou trenérku východočeského celku Romanu Ptáčkovou. Ta od letošní sezony upřednostnila reprezentační tým žen České republiky.

Hradecké lvice si na úvod sezony připsaly nečekanou výhru. | Foto: oddíl

Od dubna roku 2021 se v zápasech Hradce se Žabinami radoval z vítězství vždy brněnský celek. Ten byl favoritem i tentokrát. Jenže domácí Lvice hostující tým dokonale zaskočily a připsaly si nečekanou výhru.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo zvítězit. Od začátku to byl zápas nahoru – dolů, oboustranně bojovný. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme do toho dali o něco více bojovnosti než Žabiny. Nicméně soupeř ukázal svoji kvalitu. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ uvedl kouč Lvic Peter Bálint.

Lvice vstupují do nové sezony ŽBL už bez trenérky Ptáčkové. Tým povede Bálint

„Podle mě jsme odehrály velmi dobré utkání. Moc to od nás nikdo neočekával, po přípravě jsme ani samy nevěděly, co od sebe očekávat. Ale ukázaly jsme, že můžeme hrát úplně s každým. Z naší strany to bylo povedené hlavně v obraně, když se nám v ní daří, tak to z toho vychází a pak se to přenese i do útoku. Holky daly nějaké těžké střely, což určitě pomohlo. Závěr je někdy o štěstí, když je to o pár bodů, ale my jsme byly šťastnější,“ dodala křídelní hráčka Hradce Kristýna Čuperková, která se vrátila do sestavy po delším zranění.

Chance ŽBL – 1. kolo

Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno 67:63 (16:22, 33:33, 47:46). Body: Zeithammerová 23, Effangová 13, Brožová 8, Šubrtová 8, Hrubá 6, Havrylchyková 4, Čuperková 3, Vlachová 2 – Stoupalová 17 (13 doskoků), Cunaneová 14, Kneževičová 11, Záplatová 9, Sklenářová 4, Buřtová 3, Čechová 3, Smutná 2. Rozhodčí: Scholze, Baudyš, Renc. Trojky: 6:6. Trestné hody: 15/11 – 9/7. Doskoky: 38:48. Fauly: 15:15. Diváci: 50.

Další utkání čeká Lvice ve středu 4. října, kdy znovu v domácí hale na Eliščině nábřeží přivítají od 18.30 hodin basketbalistky Slovanky.