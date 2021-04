Královští sokoli po čtvrtečním postupu z předkola přes Děčín měli v pátek zasloužené volno, ale už od soboty se pilně připravují na favorizovaného protivníka. Moc dobře vědí, že to budou mít velmi těžké, neboť Slezany nikdy neporazili. V této sezoně však ukazují, že nic není nemožné. V důležitých utkáních se dokáží vybičovat k velkým výkonům. Když ne víc, tak rozhodně budou chtít být Opavským rovnocenným soupeřem.

Také bilance obou týmů v letošní sezoně hovoří jasně o tom, kdo že je jasným favoritem na postup do semifinále. Opava má na svém kontě 22 výher a 10 porážek, Hradec si připsal (včetně předkola play off) 16 vítězných zářezů a 18 neúspěchů. K vzájemnému měření sil došlo dvakrát během základní části a v obou případech jednoznačně zvítězil celek kouče Petra Czudka (nejprve v Hradci 101:69 a poté v Opavě 80:61).

Čtvrtfinále se hraje na tři vítězné zápasy. Série mezi Opavou a Hradcem Králové začíná v úterý (20.00) na palubovce favorita, kde se o den později (17.00) hraje i duel číslo 2. Třetí utkání hostí v sobotu třebešská hala (čas začátku bude upřesněn) a na stejném místě by se hrál také případný čtvrtý zápas v neděli. A kdyby stále nebylo rozhodnuto o postupujícím do semifinále, uskutečnilo by se ještě páté střetnutí v Opavě (5. května, 18.00).

Ve zbývajících třech čtvrtfinálových sériích hrají proti sobě Nymburk s Ústím nad Labem, Kolín s Pardubicemi a Brno s USK Praha.