Velké zklamání pro pětinásobného mistra Evropy a také pro zaplněnou Štikovskou rokli, která chtěla svého miláčka vidět na stupínku nejvyšším.

„Strašně mě to mrzí, ale motor byl poškozen víc, než jsme si mysleli a neumožnil nám do závodu nastoupit. Ve warm up jsem se cítil báječně a všechno fungovalo, jenže poté přišlo opravdu velké zklamání. Štve mě to kvůli sponzorům a všem divákům,“ uvedl Fejfar. Třídu Touring Autocross tak v Nové Pace vyhrál s přehledem lídr letošní sezony Matvey Furazhkin, který porazil Otakara Výborného a Jana Bartoše.

„Chtěl jsem ho předjet hned po stratu, to se mi bohužel nepovedlo, poté už jsem neměl šanci, ale se stříbrem jsem spokojený,“ pověděl v cíli Výborný, který potvrdil i druhou pozici v celkovém hodnocení.

Největší radost udělal novopackým divákům závodník z Jičína Jakub Novotný, který sice po startu jezdil na druhém místě, ale po skvělém manévru předjel svého největšího soka Barta Van Der Puttena a dojel si pro cenné vítězství před domácím publikem. „Je to pro mě zadostiučinění. Celý víkend se mi tolik nedařilo. O to je vítězství cennější. Chtěl bych poděkovat všem, co se na něm podíleli,“ řekl dojatý Novotný po svém triumfu. Díky němu se posunul na první místo průběžného hodnocení seriálu mistrovství Evropy.

Výsledky

ME v Nové Pace – Junior Buggy: 1. Jakub Novotný, 2. Bart Van Der Putten, 3. Chantal Van Der Putten.

Touring Autocross: 1. Matvey Furazhkin, 2. Otakar Výborný, 3. Jan Bartoš.

Buggy 1600: 1. Remo Kobras, 2. Petr Nikodém, 3. Milan Vaněk.

Super Buggy: 1. Bernd Stubbe, 2. Ervins Grencis, 3. David Horák.

Překvapivého vítěze měla třída Buggy 1600, kde se z prvenství radoval Rakušan Remo Kobras, jenž dokázal porazit druhého Petra Nikodéma a třetího Milana Vaňka. Tohle nikdo ve Štikovské rokli nečekal.

„Rozhodl start, kde mě Remo předjel, poté už s tím nešlo nic dělat, protože nebylo vidět a já nechtěl zbytečně riskovat,“ řekl druhý v cíli Petr Nikodém.

Královskou třídu Super Buggy opanoval legendární Němec Bernd Stubbe. Ten vyhrál stylem start cíl. Stříbro bral lotyšský závodník Ervins Grencis. Alespoň bronz pro Českou republiku vybojoval trochu překvapivě David Horák.