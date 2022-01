Brněnský celek je na tom však podobně, navíc se mu daří v celém ročníku (14 výher, 7 porážek). Táhne ho duo rozehrávačů Půlpán – Marko, pod košem se číní Mickelson a na křídle Madden. Je tu ovšem i dravé mládí (Bálint, Nečas). Sok se prezentuje rychlým, organizovaným basketem a spoléhá na širokou rotaci hráčů.

Královští sokoli jsou před posledním zápasem základní části v herní pohodě.Zdroj: Luboš Lorinc

Hradečtí prožívají zatím nejúspěšnější sezonu od postupu do KNBL, což by chtěli potvrdit i proti soupeři ze špičky tabulky. Zároveň chtějí zůstat v kladných číslech. Nyní mají bilanci 11 výher – 10 porážek.

„Nebude to vůbec jednoduché utkání. V brněnském týmu se skvěle doplňují zkušení hráči s dravým a talentovaným mládím. Očekáváme rychlou a organizovanou hru Brna, které se vyznačuje i širokou rotací kvalitních hráčů. My jsme však v posledních utkáních také ukázali svoji kvalitu. Do zápasu tak půjdeme se sebevědomím a s vůlí vyhrát i závěrečný duel základní části,“ hlásí Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.