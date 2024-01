Na další výrazný úspěch dosáhli mladí florbalisté FbC Hradec Králové. Na prestižním Gothia Innebandy Cupu se tentokrát činili dorostenci, kteří navázali na loňský triumf starších žáků a v obrovské konkurenci ve švédském Göteborgu vybojovali stříbrné medaile. Cestu k druhému místu pro Hradecký deník okomentoval spokojený trenér Tomáš Pokorný.

Florbalisté z Hradce Králové na Gothia Innebandy Cupu ve Švédsku. | Foto: FbC Hradec Králové

Dorost ve Švédsku vybojoval stříbrné medaile na prestižním turnaji Gothia Innebandy Cupu, jak velký úspěch to je?

Do Švédska jezdíme pravidelně, jedná se o největší mládežnický turnaj ve florbale na světě, takže pro naši mládež se jedná o parádní úspěch. Poslední ročníky se nám daří tyto úspěchy opakovat, což je pro nás dobré znamení, jsme rádi.

V cestě do finále jste porazili dva přední švédské týmy, ve čtvrtfinále soupeře z Dánska, jak jste si cestu turnajem s kluky užíval?

Byla velmi specifická a vesměs pozitivní. Kromě našich odchovanců jsme v týmu měli i nováčky z jiných klubů z regionu. Největší radost nám dělalo to, že po celou dobu turnaje bylo cítit, jaká je to skvělá parta, která táhne za jeden provaz. Každý přidal svůj díl k celkovému úspěchu. Máme za kluky obrovskou radost, úspěch si zasloužili.

Florbalisté z Hradce Králové na Gothia Innebandy Cupu ve Švédsku. Tomáš Pokorný uprostřed s trofejí. Zdroj: FbC Hradec Králové

Nevyšlo to až ve finále, kde vás zastavil Liberec, co chybělo ke zlatu?

Je pravdou, že ve finále nás čekal soupeř z Česka, stejně jako před třemi lety. Navíc se jedná o soka, se kterým nastupujeme v dlouhodobé soutěži. Rozhodl smolný gól na 3:2, po kterém se Liberci podařilo odskočit a my už nenašli další síly se znovu do zápasu vrátit. Nutno říci, že nás čekal opravdu kvalitní tým, který byl o krok lepší a sluší se mu pogratulovat k vítězství v turnaji.

Velký příslib pro hradecký florbal do budoucna?

Ano, a nejen pro nás. Jak jsem již zmínil, tak s námi bylo pár kluků mimo náš klub. Nicméně je to velký zážitek a zkušenost pro všechny hráče. Vidět místní sportovní infrastrukturu, zahrát si v krásných sportovních halách, začínat zápas hymnou. To jsou všechno podmínky, se kterými se běžně nepotkají a nelze je ani srovnávat. Takže na jedné straně příslib, na druhé straně ohromné množství pozitivní energie do další každodenní práce. Jak pro hráče, tak i pro nás trenéry.

V Göteborgu nastoupili i mladší a starší žáci, přiblížíte, jak si vedli?

Mladší žáci také prožili krásný dlouhý turnaj. V základní skupině měli trochu smůlu, když prohrávali zápasy o gól, ale nakonec v play-off B došli až do čtvrtfinále. Zde sehráli osm těžkých utkání. Starší žáci se po celou dobu turnaje potýkali se slabou produktivitou, ale herní projev špatný nebyl. Bohužel vypadli v 1/16 finále. Nutno za celou výpravu dodat, že jsme s účastí na turnaji spokojeni a již se těšíme na další ročník, kterého se znovu rádi zúčastníme.