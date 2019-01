Hradec Králové – Florbalový klub FBC Hradec má za sebou další sezonu. Nejvýraznějšího výsledku ze sedmi týmů dosáhli B muži, kteří vyhráli Královéhradecký přebor a postoupili do III. ligy. Áčko skončilo ve druhé lize páté.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Tým silného ročníku 1993, jenž v loňském ročníku vyhrál II. ligu juniorů a úspěšně prošel baráží do G2 ligy, letos „přičichl" k vrcholovému špičkovému florbalu.

Východočeši bohužel sestoupili. Přesto všichni v oddíle věří, že tato zkušenost bude v budoucnu zhodnocena.

V klubu by rádi, napříč hradeckými oddíly, během několika let dlouhodobě hráli nejvyšší soutěže dorostenců a juniorů. To je jedním z cílů nově ustanovené Hradecké unie florbalových klubů.

Účast FBC Hradec v nejvyšší soutěži juniorů k tomu měla poskytnout informace.

Spokojenost panuje s výsledky ostatních celků. Dorostenci i starší žáci se pohybovali ve středu svých tabulek. Rozšiřuje se členská základna starších žáků stejně jako přípravky, počet mladších žáků a elévů se stabilizoval.

Nyní se již v hradeckém klubu vše začne připravovat na další sezonu. (huš)