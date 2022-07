FOTO: Nečekané stříbro mladých basketbalistek nese také výraznou hradeckou stopu

/GALERIE/ Úspěšnou partu českých reprezentantek vedla na Euru do 20 let v Maďarsku trenérka Romana Ptáčková, mezi hráčkami figurovaly tři Lvice.

VELKÉHO ÚSPĚCHU dosáhly na ME basketbalistek do 20 let hráčky Česka. Ke stříbrným medailím přispělo také kvarteto z Hradce Králové - trenérka Romana Ptáčková a hráčky Martina Pokorná, Dominika Paurová a Natálie Vlčková. | Foto: cz.basketball, FIBA