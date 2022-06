Pilotní soutěží víkendu byl mistrovský turnaj ženských družstev, ve kterém východočeský region reprezentovaly Fčely Úpice. Úřadující mistryně Královéhradecka si v náročné konkurenci počínaly zkušeně. V základní skupině vyhrály čtyři z pěti duelů a štěstí jim přálo i v úvodních kolech play off, kde dvakrát slavily postup po těsném skóre 6:5. Až třetí střetnutí, kterým bylo semifinále s Rakolky Brno, je štěstěna opustila a po porážce 4:6 z toho byl "pouze" titul 2. vicemistryň České republiky. Fčely tím navázaly na stejný počin z roku 2018 a celkově mají ve svém úlu již 3 mistrovské bronzy, když premiérový ukořistily v roce 2007.

Béčková kategorie bez cenného kovu

Na béčkový šampionát se vypravila družstva Tornádo Trutnov a Zlatí Bažanti Velké Poříčí. Obě dokázala projít sítem základních skupin, když trutnovské Tornádo postupovalo z druhého a Bažanti dokonce z prvního místa své tabulky. Následná vyřazovací fáze kýžené medaile ovšem nepřinesla. Oba týmy prohrály s celky, které se nakonec dělily o bronzovou příčku, když Tornádo podlehlo v osmifinále 3:5 Orlům z Olomouce a Bažanti o kolo později stejným výsledkem Kladnu. V konečném zúčtování tedy Trutnov obsadil deváté a Velké Poříčí páté místo.

Ani céčkové mistrovství štěstí nepřineslo

Nedělní program šampionátu nabídl souboje v kategorii C, kde oblast reprezentovali šipkaři Baníku Žacléř B a celku Vítkov Jilemnice. Turnaj se od počátku nevyvíjel příznivě ani pro jednoho z týmů, když v základní části vyhrály po jednom střetnutí. Přesto to na play off stačilo, konkrétně na jeho předkolo. Želbohu v něm vzaly veškeré ambice rychle za své - Baník podlehl Kandráčovcům z Kolína a Vítkov Predátorům z Dubičné v obou případech těsně 4:5 a snahy o dobrý výsledek byly ty tam. Sedmnácté místo zřejmě nebudou hodnotit pozitivně ani v jednom z táborů.

Druhý mistrovský víkend je na programu na stejném místě ve dnech 25. a 26. června a zasáhnou do něj celky v kategorii Elite (40+ Trutnov a Prima Plus Česká Skalice) a kategorii D (Vo tečku Vítězná). (VOn)

Výsledky:

MČR ŽENSKÝCH DRUŽSTEV

1. Pink Stars Jirkov

2. Rakolky Brno

3. Todle je Sloup

3. Fčely z Baníku Žacléř

MČR DRUŽSTEV KATEGORIE B (MUŽI)

1. Profi Tytan Písty

2. Hamerské kladivo B

3. Olomoučtí Orli

3. Rozdělovský péčko Kladno

5. Zlatí Bažanti Velké Poříčí

9. Tornádo Trutnov

MČR DRUŽSTEV KATEGORIE C (MUŽI)

1. Darts Shooters Hospříz

2. Bingo Bohumín

3. Bohnice Legends

3. Rychlé pípy Praha

17. Baník Žacléř B

17. Vítkov Jilemnice