Pohádka je u konce. Florbalisté Hradce Králové prohráli ve čtvrtfinále 1. ligy s Otrokovicemi 0:3 na zápasy. V tom posledním, který se hrál na soutoku Labe a Orlice, sice ještě pár vteřin před koncem základní hrací doby vedli, jenže nakonec padli v nájezdech. I tak jde pro Východočechy o historicky úspěšnou sezonu, na které budou chtít v budoucnu stavět.

Sestřih FbC Respect Hradec Králové - Goldea PANTHERS OTROKOVICE 2:3 PN | Video: se svolením klubu

Třetí duel se hrál konečně v Třebši a diváci si důležitý duel nenechali ujít, když jich dorazilo téměř 350!

Začátek zápasu byl z obou stran velmi opatrný, kdy nikdo nechtěl udělat chybu. První třetina branku nenabídla.

V druhé části se nejprve prosadil z přesilové hry hradecký kanonýr Gregor, aby o necelé čtyři minuty později mohl srovnat stav také z přesilovky hostující Vykopal. Do závěrečné periody se tak šlo za vyrovnaného stavu 1:1.

Ve 44. minutě vrátil Hradci ztracené vedění opět Gregor. V závěru zápasu dokázali domácí ubránit dlouhou čtyřminutovou přesilovku soupeře a už se vše schylovalo k tomu, že dojde i na čtvrtý duel. Proti byl však otrokovický hráč Ležatka, který srovnal stav utkání tři vteřiny před koncem základní hrací doby.

Prodloužení, které se hrálo 10 minut v počtu pěti hráčů na každé straně, příliš mnoho šancí nenabídlo a rozhodnout tak musely samostatné nájezdy. Zde ukázaly větší sebevědomí a kreativitu Otrokovice, které proměnily tři ze čtyř nájezdů, kdežto domácí nedokázali skórovat ani jednou.

„Konečně jsme předvedli výkon hodný play off, a to po celých 70. minut. Odehráli jsme dobrý zápas. Byli jsme na balonku, hráli jsme chytře, zkušeně a skoro jsme to měli. Bohužel jsme těsně před koncem udělali chybu, soupeři jsme namazali a on vyrovnal. Zasloužili jsme si vyhrát, ale takhle to ve sportu někdy chodí. Je škoda, že jsme žádný zápas neuhráli, ale jsou to pro nás cenné zkušenosti,“ řekl hradecký kouč Tomáš Pokorný.

Sezona 2023/2024 pro Východočechy končí před branami semifinále. S konečným pátým místem v tabulce a obrovským herním progresem však musí u nováčka panovat velká spokojenost.

FbC Respect Hradec Králové - Goldea PANTHERS OTROKOVICE 2:3 PN

Fakta - branky: 27. a 44. Gregor – 30. Vykopal, 60. Ležatka, roz. naj. Štourač. Rozhodčí: Sýkora – Tkáč. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Divácí: 343. Zásahy brankářů: Bárta 27 - Kohút 10. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:1 – 0:0. Konečný stav série: 0:3.

- s přispěním Davida Šimečka