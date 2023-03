GRATULUJEME: Populární sportovní moderátor a hlasatel Bohumil Lemfeld slaví „70“

/FOTOGALERIE/ Právě dnes slaví významné životní jubileum 70 let Bohumil Lemfeld (narozen 21. března 1953), bývalý fotbalista a letitý hlasatel či moderátor, což dělá s láskou dodnes. S mikrofonem je přes třicet let na zápasech FC Hradec Králové, šestnáct let působil na extraligových duelech pardubických hokejistů, kde zažil i dva mistrovské tituly.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bohumil Lemfeld. | Foto: Lubomír Douděra