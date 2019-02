V uplynulém týdnu byly odtajněny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 města Hradec Králové. Vedle řady kategorií se vyhlašovala také Hvězda Hradeckého deníku, kterou si určili sami čtenáři. Čistého hattricku v podobě třetího prvenství za sebou dosáhl hendikepovaný sportovec Tomáš Nevěčný, který se věnuje především basketbalu na vozíku a cyklistice na handbike.

„Nečekal jsem to. Překvapuje mě, že se lidé zajímají také o sport hendikepovaných. Vážím si každého ocenění. Je to pro mě motivace do další práce, zviditelnění mezi normálními i profesionálními sportovci. Na vyhlášení jsou vždy vrchní představitelé města, proto je ta vazba důležitá pro každého sportovce, i pro hendikepovaného,“ řekl Nevěčný.

A jak hodnotí uplynulý rok, který byl v jeho podání velmi úspěšný? „Hodnotím ho prozatím nejvýše. Všemu jsem obětoval celou sezonu. Odjezdil jsem třeba všechny závody Českého poháru handbike. Vyzkoušel jsem si, čeho všeho lze dosáhnout na amatérské úrovni,“ doplnil sportovec, jenž sbíral úspěšné výsledky nejen na tuzemské, ale i evropské scéně.