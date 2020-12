„Klíčem k úspěchu bude, když se dokážeme poučit z chyb, kterých jsme se dopouštěli v posledních dvou duelech s Plzní a Karvinou. V těch zápasech jsme se trápili směrem dopředu i dozadu, to musíme zlepšit,“ uvedl hráč Jičína Lukáš Rychna.

Dukle rozhodně letošní sezona zatím nevychází podle představ. Tým, jenž se v posledních letech tradičně pral o nejvyšší příčky, se současně nachází až na osmém místě tabulky. Poslední duel odehráli svěřenci trenéra Daniela Čurdy ve středu, kdy doma v dohrávce porazili Nové Veselí 31:27. První vzájemný duel letošní sezony skončil v Jičíně remízou 24:24.

„Je pravdou, že Dukla má kvalitní tým, plný mladých hráčů, a že nás rozhodně nečeká nic lehkého. Budeme si muset dát pozor na Jonáše Patzela, který zatím hraje v této sezóně skvěle a Duklu táhne střelecky. Vzhledem k tomu, že se Dukla nachází tam, kde není její cíl, očekávám tvrdý a náročný zápas. Ale věřím, že s vítězným koncem pro nás,“ uvedl pro webové stránky házenkářského svazu navrátilec do sestavy Jičína Jiří Drbohlav, jenž důsledkem dvou těžkých operací chyběl týmu více než rok. Poprvé nastoupil již v minulém zápase proti Karviné. Do Vánoc by Jičín po Dukle měl odehrát ještě dva zápasy, poté bude následovat zimní přestávka.