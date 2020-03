Netradičně v pondělí, navíc před televizními kamerami České televize přivítají házenkáři Jičína ve 21. kole extraligy Lovosice.

Lovosičtí házenkáři v akci, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Pokud chtějí Východočeši stále pomýšlet na postup do play off, musí bezpodmínečně vyhrát. Do karet jim vůbec nehraje fakt, že Hranice dokázaly překvapivě porazit silnou Karvinou a Ronalu odskočily.