V letošní sezoně je to hlavně on, kdo táhne Jičín střelecky. David Krahulec má na svém kontě už 75 branek a je sedmým nejlepším střelcem celé extraligy. Svoji formu potvrdil i proti Novému Veselí, jemuž nastřílel sedm branek a společně se spoluhráčem Martinem Kovaříkem byli nejlepšími střelci Jičína v zápase.

Pro Východočechy má vítězství nad silným týmem z Nového Veselí cenu zlata. Tým se díky němu posunul do elitní osmičky, která zaručuje postup do play off, pokud se však v elitní osmičce chce udržet i přes zimní přestávku, potřebuje bodovat v sobotu na palubovce Kopřivnice, kde sehraje poslední zápas kalendářního roku. Utkání tam bude mít výhoz v 19 hodin. „Věřím, že nám poslední vítězství dodalo sebevědomí, které využijeme v Kopřivnici,“ říká Krahulec.

Vyhráli jste nad Novým Veselím. Něco takového jste asi potřebovali, že?

Určitě jsme ho potřebovali. Pomohlo nám se zvednout po těch prohrách.

Do utkání jste rozhodně jako favorit nešli, co jste si před zápasem říkali?

Věděli jsme, že soupeř za sebou má náročný program. Takže jsme na ně chtěli vletět a doufat, že v samotném závěru jim dojdou síly. Také jsme v prvním zápase na jejich palubovce vedli v prvním poločase a měli jsme na ně. Díky tomu jsme byli dobře nastaveni.

To tedy vypadá, že taktika vám vyšla do puntíku?

Sice jsme první poločas prohráli, ale hned po změně stran jsme soupeře dotáhli a v závěru jsme měli opravdu více sil, takže ano, taktika vyšla. Ono je to u nás v Česku hodně znát, když nějaký tým hraje víkend, středa. Málokdo je na to zvyklý a v těchto podmínkách to není opravdu nic jednoduchého.

Výhra na Veselím je důležitá i směrem k play off.

Přesně tak. My hlavně potřebujeme vyhrávat domácí zápasy. V těch jsme byli vždycky silní. Každé takové vítězství nám pomáhá a díky tomu se nám hraje lépe i venku, protože na nás není tak velký tlak

Vám osobně se letos střelecky velmi daří, když se řadíte mezi nejlepší střelce soutěže. Jak jste spokojen se svými výkony?

Samozřejmě mě těší, že se mi střelecky celkem daří, i když na druhou stranu vím, že jsou zápasy, které jsme prohráli těsně a já v nich některé situace neproměnil. Spokojený jsem, ale může to být rozhodně i lepší.

Váš tým dostál celkem zásadních změn, výrazně omládl, navíc ho trápí zranění klíčových hráčů.

Kluci, kteří skončili, byli všechno zkušení borci, navíc nám kvůli zranění chybí další klíčoví hráči. Na druhou stranu do týmu se zapracovávají mladší hráči, kteří potřebují čas, ale je vidět, že se každým zápasem zvedáme a zlepšujeme, tým si sedá a já doufám, že na konci sezony to bude ještě mnohem lepší a pokusíme se navázat na výkony z předchozí sezony.

V sobotu hrajete poslední utkání letošního roku v Kopřivnici, co od něj čekáte?

Myslím, že to bude boj o každý balón. Oni mají kvalitní kádr a v tabulce jsou na tom lépe. V minulé sezoně jsme si však dokázali, že proti nim umíme hrát, když jsme na jejich palubovce dvakrát vyhráli, navíc jsme je vyřadili v play off. Věřím, že získáme body i teď.