Nejprve se mělo začínat už v 17 hodin, nakonec je výhoz posunut. Ronal se v utkání pokusí navázat na sobotní duel proti brněnským Malomeřicím, který vysoko 38:17 vyhrál. „Rozhodně chceme navázat na tu poslední vysokou výhru, abychom tenhle zvláštní rok zakončili úspěšně. Tabulka je nesmírně vyrovnaná a pokud chceme pomýšlet na postup do play off, tak celky z dolní poloviny tabulky musíme porážet,“ říká jeden z jičínských koučů Aleš Babák.

Novému Veselí se první polovina sezony vůbec nevyvedla.Tým, jenž se v minulém ročníku v pohodě probojoval do play off, je zatím předposlední. Dokonce prohrál i s Maloměřicemi.V posledním zápase doma podlehl o šest branek Frýdku-Místku. „Nepochybuji, že to zlomíme. Druhá část zápasu proti Frýdku opět ukázala obrovský potenciál. Ale to nestačí. Potřebujeme konečně vyhrát,“ hecuje před dnešním duelem trenér Nového Veselí Petr Kostka. Pokud Ronal poslední utkání letošního kalendářního roku zvládne, může být s podzimem spokojený.

„Mohli jsme získat o nějaký ten bodík víc, ale musíme to brát. Začátek sezony nám vyšel naprosto skvěle, pak jsme bohužel prohráli tři zápasy s favorizovanými soupeři, což už je za nám, a dnes chceme vyhrát,“ doplnil Babák.