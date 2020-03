V zimní přestávce doléčil zranění a v druhé polovině sezony, jako správný kapitán, pomáhá Ondřej Šulc svému Jičínu v boji o play off. Ronal v posledním kole zvítězil doma nad Lovosicemi 31:23 a oživil naděje na postup. Situaci však nemá ve svých rukou, když osmé Lovosice jsou stále o bod lepší. Nutně tak potřebuje vyhrát v sobotu na palubovce posledních Maloměřic, příští týden doma zdolat předposlední Frýdek-Místek a doufat v zaváhání svých soupeřů.

Pokud se chcete podívat do play off, je zřejmé, že poslední dvě kola musíte vyhrát?

Přesně tak. Jsme v situaci, že potřebujeme dvě výhry. Pro nás play off začalo vlastně už minulým zápasem s Lovosicemi.

Utkání s nimi jste zvládli na jedničku.

Podali jsme velmi dobrý výkon, dařilo se nám v útoku i obraně, navíc nám skvěle zachytal gólman.

Největší zlepšení jsem viděl v postupném útoku, souhlasíte?

Taky si myslím. V letošní sezoně nás to hodně trápilo, proto jsem rád, že nám to teď vyšlo. Přesně tohle jsme potřebovali. Ale nepřeceňoval bych to, Lovosice do obrany moc dobře nehrály. Bylo vidět, že se trápí.

Reagovaly na to odvoláním trenéra.

Myslím, že to nebylo kvůli zápasu s námi, ale celkově se jim nedaří, musí tam být něco špatně. Tahle změna jim však v závěru může pomoci.

V tuto chvíli právě na Lovosice ztrácíte bod.

Musíme doufat, že zaváhají, máme přijatelnější los, ve hře jsou i Hranice, které mají jen o dva body více, navíc hrají v Kopřivnici, která jim určitě nedá nic zadarmo, poté doma hostí silné Zubři. Rozhodně je o co hrát. Je to hodně zamotané.

Vás teď čekají Malomeřice, poslední tým soutěže. Co od nich očekáváte?

Oni hrají také o hodně. Mezi nimi a Frýdkem se rozhodne o sestupujícím, takže to bude hodně těžké. My však musíme vyhrát.

Co o soupeři víte?

Já byl na podzim zraněný, takže jsem proti nim ještě nehrál. Je to pro mě velká neznámá, ale trenér nám naposílal videa, takže se určitě podívám, jaké hráče tam mají.

Ale jednoho hráče znáte.

To zase jo. Hraje tam Radek Horák, s tím jsem hrával ve Francii. Těším se, až se spolu potkáme.

Vy jste po vleklém zranění už stoprocentně v pořádku?

Bohužel nejsem. Je to začarovaný kruh, moc se to nelepší a neléčí. Už nepočítám s tím, že by se to někdy zlepšilo.

Rozhoduje se teď o úspěchu?

Ano! Pokud postoupíme, splníme cíl, ale kdyby se to nepovedlo, tak to bude bráno jako velký neúspěch.