„Jednali jsme se zástupci všech klubů působících v nejvyšších házenkářských soutěžích, tedy MOL lize a STRABAG Rail extralize. Všichni možnost obnovení soutěže přivítali a jsou připraveni splnit všechny podmínky, které budou pro sehrání mistrovských utkání vyžadovány,“ uvedl pro svazové stránky prezident ČSH Jaroslav Chvalný.

Jak situaci vnímá jediný východočeský klub v mužské extralize HBC Ronal Jičín? „Snaha českého svazu házené a všech klubů je, aby házená výjimku obdržela. My pevně věříme, že se hrát bude, ale vše bude záležet na jednání s NSA a vládou, jestli házenou povolí. Finančně by to samozřejmě bylo hodně náročné, ale věřím, že by se to zvládlo. Jestli chceme zase začít sportovat, tak pro to musíme udělat vše," říká trenér a sekretář jičínského klubu Aleš Babák.

Rozhodnout by se mělo v nejbližších dnech.