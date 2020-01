Ještě před odchodem do ciziny (2013) se ale podepsal pod největší úspěch jičínské házené, mistrovský titul. Po oslavách mohl spokojeně nabrat kurz do švýcarského týmu Otmar St. Gallen, kde začínal svou zahraniční misi také hvězdný Filip Jícha. „Všude v hale jsou jeho plakáty, když jsem poprvé jel na nároďák, každý se mě na něho ptal,“ vzpomíná dnes 27letý Tomáš Babák.

Měl štěstí, v St. Gallenu potkal jiného Filipa, příjmením. Další legenda české házené, křestním jménem Jan, mu totiž dělala hrajícího kouče. V lednu 2016 Babák pře-stoupil do německého Bergischeru, jejich cesty se rozešly, ale jen zdánlivě. Filip se totiž stal trenérem národního týmu a bylo více než jasné, že jedním z hráčů, na které vsadí, bude Babák.

Společně dovedli mužstvo na Euro 2018 v Chorvatsku, ale na samotném šampionátu si rozehrávač německého Bergischeru nezahrál. V posledním bundesligovém zápase před odjezdem na soustředění si poranil loket. Jen zdálky tak sledoval, jak jeho parťáci dorovnali šestým místem historické maximum české házené. Nyní už by na Euru nechtěl chybět. „Cítím obrovskou motivaci,“ zdůrazňuje.

A šampionát už je vážně blízko. Mistrovství Evropy sehraje letos poprvé 24 účastníků, předtím jich bývalo jen 16.

A konat se bude od čtvrtka ve třech zemích Švédsku, Norsku, Rakousku. Jičínský odchovanec kvituje, že jeho tým odehraje základní skupinu ve Vídni. „Je super, že to takhle vyšlo. Doufám, že nás přijede povzbudit co nejvíc fanoušků a pomůžou nám. My se jim snad odvděčíme postupem,“ přeje si.

Dobrý los

Základní skupina vypadá příznivě, čeští házenkáři se v ní střetnou postupně s domácím výběrem, Makedonií a Ukrajinou. „Minule jsme na Euru měli „skupinu smrti“ a jak dobře to dopadlo… Teď to bude hodně vyrovnané,“ popisuje Babák. Jenže pozor! Na rozdíl od předchozích šampionátů postoupí do dalších bojů jen první dva celky. „Těžko předjímat. Skupinu můžeme vyhrát, ale i skončit čtvrtí,“ přiznává mozek hry českého výběru.

Nejen z tohoto pohledu se zdá, že klíčový bude úvodní zápas s Rakouskem (pátek 18.15), které požene na zteč zaplněná vídeňská Stadthalle. „Extrémně důležitý zápas. Musíme ho zvládnout, jinak se dostaneme do problémů. Makedonie chce taky postoupit, Ukrajina bude nebezpečná. Rozhodnou maličkosti,“ míní Babák.

Zopakovat šesté místo z minulého mistrovství Evropy by považoval za úspěch, ale nijak se k tomu neupíná.

„To byl šampionát, na kterém se sešlo všechno. Teď se začíná od nuly jiné týmy, jinak poskládané. Musíme se soustředit na vlastní výkon. Prvotní pro nás je postup ze skupiny. Když se dobře připravíme, je v našich silách ho dosáhnout,“ vzkazuje příznivcům Tomáš Babák.