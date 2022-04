Hitem sportovního víkendu kvalifikační turnaj volejbalistek o postup na ME U19

/SPORTOVNÍ POZVÁNKY/ Druhý dubnový víkend nabízí fanouškům na Hradecku pestré menu, kam možno vyrazit. Navštívit mohou aerobik, basketbal, florbal, fotbal, malý fotbal, hokejbal, pozemní hokej, softbal, šachy a volejbal.

Kvalifikační turnaj volejbalistek o postup na ME do 19 let je hlavním víkendovým lákadlem. Koná se v hradecké hale na Slavii. | Foto: Miloš Kittler

Pátek 8. dubna FOTBAL Hradec Králové: Okresní rada AŠSK HK okresní finále turnaj (8 UT Slavia HK). BELSPORT OP starší elévové: Stěžery – Prasek (17). BURDYCH OP mladší přípravky: hř. Předměřice (17) účast: Předměřice/Lok. Hradec A a B, Nový Hradec, FC Hradec dívky. VOLEJBAL Hradec Králové: Kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy juniorek do 19 let: Španělsko – Srbsko (16), ČR – Belgie (19 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina). I. liga ženy: Slavia Hradec – Bižuterie SG (19 Speciální škola, Hradecká 1231). Sobota 9. dubna BASKETBAL Kooperativa NBL muži – 1. utkání předkola play off: Královští sokoli – Děčín (20 sport. hala Třebeš), zápas živě na www.tvcom.cz Ženská basketbalová liga – 2. utkání play off o 3. místo: KP Brno – Sokol Hradec (15.30), zápas živě na www.tvcom.cz Celostátní liga U17: Sokol Hradec B – Zlín (15). Extraliga U14: Sokol Pražské Předměstí – Ostrava (17 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.). FLORBAL Liga amatérů Královéhradecka (8 až 17.30 sport. hala Předměřice). FOTBAL Česká liga žáci U15 a U14: FC Hradec – Sparta Praha (10 a 12 hř. Háječek). Česká divize žáci U15 a U14: Třebeš – Slavia Hradec (10 a 12). I. liga mladší a starší žákyně: FC Hradec – Třebeš (9.30 a 12 hř. Nový HK). Krajský přebor: Vysoká – Chlumec B, Libčany – Třebeš (obojí 16.30). I. A třída: Kunčice – Trutnov B, Třebechovice – Nový Hradec (obojí 16.30). I. B třída: Třebeš B – Smiřice (16.30). Krajský přebor mladší dorost U17: Malšova Lhota/Slavia HK B – Lánov/Hostinné (10), Hořice/Dohalice – Nový Bydžov B (13.30 hř. Dohalice). Krajský přebor starší žáci U15: Malšova Lhota – Jičín (12). Okresní přebor: Libřice – Ohnišťany, Červeněves – Myštěves, Lhota p. L. – Chlumec C, Dohalice – Boharyně, Nový Bydžov B – Roudnice B (hř. Hlušice), Prasek – Malšova Lhota, Lovčice – Vysoká B (vše 16.30). III. třída východ: Sendražice – Libčany B, Lok. Hradec B – Jeníkovice, Neděliště – Malšova Lhota B, Hořiněves – Nový Hradec B (vše 16.30). III. třída západ: Starý Bydžov – Nepolisy B, Klamoš – Dobřenice, Lužec – Skřivany B (vše 16.30). OP starší žáci: Stěžery – Smiřice (13.30), Prasek – Černilov/Třebechovice (13.30). OP mladší žáci: FC Hradec dívky – Skřivany/Červeněves (12 hř. Nový HK). OP starší elévové: Smiřice – Nový Bydžov B (10), Předměřice – Lhota p. L. (10), Třebechovice – Chlumec B (10), Nepolisy B – Libčany/Urbanice (10), Slavia Hradec B – Třebeš C chlapci (10), Černilov – Malšova Lhota A (10), Kobylice – Červeněves/Skřivany (101), Dohalice/Cerekvice – FC Hradec dívky (10), Nepolisy A – Třebeš B dívky (14). OP mladší přípravky: hř. Háječek (9) účast: FC Hradec A a B, Chlumec B, Prasek; hř. Kunčice (10) účast: Kunčice, Kosičky, Slavia Hradec B a C; hř. Roudnice (10) účast: Lhota p. L., Roudnice/Kratonohy, Třebeš C, Třebeš dívky. MALÝ FOTBAL Hradec Králové: Zápasy (8 hř. Olympia HK UT). HOKEJBAL Extraliga muži: Kovo Praha - HBC Hradec Králové 1988 (15), zápas textově na www.onlajny.com POZEMNÍ HOKEJ Turnaje U6 + U8: Zápasy (10 až 14). Liga starší žáci: Slavia Hradec – Bolevec (15 obojí hř. Farářství). SOFTBAL Hradec Králové: TJ Sokol Pouchov žákyně (8 sport. areál Pouchov). ŠACHY Hradec Králové: Krajský přebor družstev mladší žáci (9 SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549). VOLEJBAL Hradec Králové: Kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy juniorek do 19 let: Srbsko – Belgie (16), Španělsko – ČR (19 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina). I. liga ženy: Slavia Hradec – Bižuterie SG (10 ZŠ Bezručova, Bezručova 1468). Hradec Králové: Mistrovství ČR veteránů (8 sport. hala Třebeš). Hradec Králové: Slavia Hradec extraliga volejbal kadeti (9 sport. hala Pouchov). Neděle 10. dubna AEROBIK Hradec Králové: MIA festival soutěž v aerobiku (8 sport. hala Třebeš). BASKETBAL Extraliga U14: Sokol Pražské Předměstí – Ostrava (9). Extraliga U14: Sokol Hradec B – Olomouc (11 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.). FLORBAL Mistrovské zápasy poř. FBŠ Všestary: Trutnov – Všestary B (9), Dobré – Jaroměř B (10.30), Náchod C – Trutnov (12), Jaroměř B – Všestary B (13.30), Dobré – Náchod C (15 vše sport. hala Předměřice). FOTBAL FORTUNA:LIGA: Baník Ostrava - FC Hradec (16), zápas živě na O2 TV Sport a textově na www.onlajny.com Česká liga dorost U19 a U17: FC Hradec B – Litvínov (10 a 12.15 hř. Bavlna). Česká divize dorost U19 a U17: Nový Bydžov – Praga (10 a 12.15), Třebeš – Vlašim (10 a 12.15). Česká liga žáci U13+U12: Nový Bydžov – Chrudim (10 hř. Hlušice), FC Hradec – Mladá Boleslav (10 hř. Háječek), Slavia Hradec – Svitavy (13). II. liga dorostenky: Třebeš – Liberec (14.15). Divize ženy: Třebeš – Choceň 16.30). Krajský přebor: Nový Bydžov – Černilov, Slavia Hradec – Rychnov (obojí 16.30). I. A třída: Roudnice – Broumov (16.30). I. B třída: Kosičky – Slavia Hradec B, Stěžery – Malšovice (obojí 16.30). Krajský přebor starší dorost U19: Roudnice/Lhota p. L. – Velké Poříčí (13.45). Krajská soutěž dorost U19: Stěžery – Jaroměř (13.30). Krajský přebor mladší dorost U17: Nový Hradec – Kostelec/Častolovice (13.30). III. třída východ: Dohalice B – Olympia Hradec, Cerekvice – Stěžery B, Lhota p. L. – Probluz (vše 16.30). III. třída západ: Převýšov – Kratonohy (14), Kunčice B – Syrovátka (16.30). OP starší žáci: Dohalice/Probluz – Lhota p. L./Roudnice (13.30). OP mladší žáci: Kratonohy/Roudnice – Prasek (10 hř. Roudnice), Urbanice – RMSK Cidlina/Chlumec B (10), Lhota p. L. – Lovčice (10), Černilov – Nechanice (10), Stěžery – Nový Hradec (11), Kunčice – Hořiněves (14.30). OP starší elévové: Kunčice – Kosičky (15). OP mladší přípravky: hř. Malšova Lhota (10) účast: M. Lhota C a D, Stěžery A a B; hř. Dohalice (10) účast: Dohalice/Cerekvice, Nechhanice, N. Bydžov B, Červeněves/Skřivany; hř. Libčany (10) účast: Libčany A a B, Černilov A a B; hř. Třebechovice (10) účast: Třebechovice, Malšovice, M. Lhota A a B. POZEMNÍ HOKEJ Mladší žáci: Slavia Hradec – Mnichovice (10), Slavia Hradec – Slavia Praha (12). Extraliga dorostenci: Slavia Hradec – Litice (16 vše hř. Farářství). SOFTBAL Hradec Králové: TJ Sokol Pouchov žákyně a žáci (8 sport. areál Pouchov). VOLEJBAL Hradec Králové: Kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy juniorek do 19 let: Španělsko – Belgie (16), Srbsko – Česko (19 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina). Hradec Králové: Slavia Hradec extraliga volejbal kadeti (9 sport. hala Pouchov). Poznámky: 1. S ohledem na nepříznivou předpověď počasí sledujte aktuálně konání či nekonání venkovních utkání na svazových a klubových webech. 2. Zájemci o zveřejnění sportovní akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejpozději do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz Lubomír Douděra