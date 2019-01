Hradec Králové - Hradečtí hokejbalisté ve čtvrtfinále v Mostě neuspěli ani v jednom ze dvou utkání

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP





Hokejbalisté HBC Autosklo H. A. K. Hradec Králové sehráli v Mostě první dvě čtvrtfinálová utkání s místním Pentem. V obou případech se však radovali Severočeši, kteří v sérii hrané na tři vítězství rázně nakročili za postupem.



Ve druhém utkání se do sítě soupeře trefil také hradecký obránce MICHAL CHMEL. Ani jeho branka však na výhru nestačila. Východočeši obě střetnutí prohráli shodně 3:4.



V Mostě jste odehráli dvě vyrovnaná utkání, přesto máte na kontě dvě porážky. Cítíte velké zklamání?

Do určité míry ano. Odehráli jsme tam dva kvalitní zápasy a hlavně v tom druhém jsme byli blízko vítězství. Most vyrovnal až několik vteřin před koncem.



V obou zápasech soupeř těžil v klíčových momentech z přesilových her. Vidíte vaše vyloučení jako jednu z příčin neúspěchu?

To ano. Tuším, že v prvním zápase dali v této situaci tři góly a ve druhém dva, takže přesilovky rozhodly oba zápasy. Nám se je na rozdíl od domácích nepodařilo využít.



Jakou roli hrálo v Mostě tolik charakteristické prostředí?

Na hru to nemělo výrazný vliv. Přece jen jsme tam nehráli poprvé, takže si myslím, že oproti zápasům v sezoně v tom žádný rozdíl nebyl.



Jaké jsou teď podle vás šance Hradce na postup do semifinále?

My si pořád věříme. V Mostě jsme byli v obou zápasech blízko vítězství. Hlavně ve druhém utkání jsme byli lepší, bych řekl. Akorát si pro příště musíme dát pozor na oslabení, kterých dokáže soupeř využít. Každopádně říkám, že série ještě nekončí!



Již sobotní duel bude hodně důležitý. S čím do něj půjdete?

Není nic, co bychom museli výrazně měnit. Musíme hrát to samé, co v Mostě, a budeme doufat, že uspějeme. Dokázali jsme si, že s Mostem se dá hrát. Ale jak říkám, důležité bude vyvarovat se zbytečných faulů. Budeme se snažit hrát aktivně a zvítězit.

Pavel Illich