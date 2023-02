(z tiskové zprávy Jana Vonáška) Dětské závody byly rozděleny do pěti kategorií. Nejmladší závodníci mladší 6 let objeli 300metrový okruh po stadionu. Na dorostence v kategorii do 15 let čekaly už poctivé tři kilometry členitým terénem. Na rozdíl od dospělých dětem počasí poměrně přálo, a tak se závodilo na velice dobře upravených tratích.