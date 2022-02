Z Pekingu za velkou louži. Voborníková má bronzovou medaili z mistrovství světa

Při střelbě Tereza minula pouze první terč, na trati pak byla nejrychlejší běžkyní ze všech sedmapadesáti závodnic, které se postavily na start a sprint dokončily. Druhá skončila se ztrátou 0,4 vteřiny Italka Rebecca Passlerová, třetí pak Němka Lisa Maria Sparková (+4,5).

Zbylým Češkám se sprint nevydařil. Kristýna Otcovská (1+2) obsadila dělené 30. místo, Tereza Jandová (2+1) skončila 37. a Gabriela Masaříková (1+2) se umístila jako 49. v pořadí.

Jinak je ale česká výprava v americkém Soldier Hollow úspěšná. Jonáš Mareček získal zlato ve vytrvalostním závodě, Voborníková se pyšní již sbírkou dvou cenných kovů.

Sprint byl pro Terezu pořádně dramatický. Při ležce minula hned první terč, přesto po jednom trestném kole odjížděla ze střelnice na slušném desátém místě. Ve stojce už byla Češka stoprocentní, vyrážela z ní třetí a díky vynikajícímu běhu stihla ztrátu na dvě soupeřky dohnat a nakonec zvítězit.

„Hned při ležce mi zatrnulo. První rána dole, druhá sice do terče, ale nahoře. Co se děje?!, říkal jsem si. V tréninku i ve vytrvalostním závodě trefovala Tereza jen centry. Naštěstí se pak hned vrátila do svého normálu. Stojku si pohlídala, i když, jak se sama přiznala, už se jí nohy klepaly. Ale to k tomu patří. Důležité je, jak to zvládla. Po trati pak letěla neskutečně, bylo poznat, že jí to dnes chutnalo,“ okomentoval výkon svěřenkyně trenér české juniorské reprezentace Zdeněk Vítek.

Kouč nezapomněl připomenout ani předchozí bronz z vytrvalostního závodu.

„Když se ohlédnu a vidím třetí místo z vytrvalostního závodu, a teď zlato ze sprintu, myslím, že už Tereza nebude litovat té náročné cesty z olympiády v Pekingu. Vyplatilo se to,“ zmínil Vítek fakt, že český biatlonový svaz zajistil Voborníkové komplikovaný přesun z Pekingu za velkou louži.

A jak vstřebávala titul mistryně světa sama Tereza Voborníková?

Tereza VoborníkováZdroj: Jana Mrákotová„Když jsem minula hned první terč, úplně se mi sevřel žaludek. Myslela jsem si, že mám po závodě. A vůbec by mě v tu chvíli nenapadlo, že můžu vyhrát. Přišlo mi, že na trati nepodávám zvlášť dobrý výkon, necítila jsem se silná. Naopak jsem v té nadmořské výšce a v tom profilu hodně trpěla. Naštěstí vše dobře dopadlo. Ve finiši jsem udělala maximum, co jsem mohla, kam mě síly a odhodlání pustily. Prostě jsem věděla, že kvůli té chybě na střelnici musím běžet, jak nejlépe umím. Moc mi v tom pomohly i výborně připravené lyže. Povedlo se a nemám slov.“

A ještě jedna zpráva na závěr z úst talentované biatlonistky: „Biatlon je nádherný sport, zlato je skvělým úspěchem, ale v životě jsou důležitější věci,“ zmínila. Myslela přitom na dění v Ukrajině. Té sama vyjádřila podporu napsaným vzkazem krátce po předání zlaté medaile (Pray for Ukraine).

Již v neděli krátce před půlnocí čeká nejen Voborníkovou, stíhací závod. Ten by v přímém přenosu mohla vysílat i Česká televize. Díky vynikajícímu úspěchu ve sprintu zde bude rodačka z Hostinného patřit k největším favoritkám. A pozor, stíhací závody Tereza umí, vždyť na šampionátu, který se v roce 2019 konal na Slovensku, v této disciplíně získala dorostenecké stříbro.

Ve středu Voborníková zakončí účast na MSJ při štafetách.

České medaile na předchozích šampionátech

2018 – OTEPÄÄ/ESTONSKO

1. – Markéta Davidová, stíhací závod juniorek

2. – Markéta Davidová, sprint juniorek

2. – štafeta dorostenců (Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík)

3. – Vítězslav Hornig, sprint dorostenců

2019 – OSRBLIE/SLOVENSKO

2. – Tereza Voborníková, vytrvalostní závod dorostenek

2. – Tereza Voborníková, stíhací závod dorostenek

3. – Jakub Kocián, vytrvalostní závod dorostenců

2020 – LENZERHEIDE/ŠVÝCARSKO

2. – Jakub Štvrtecký, sprint juniorů

2. – Ondřej Mánek, sprint dorostenců

2. – Ondřej Mánek, stíhací závod dorostenců

2. – štafeta dorostenců (Ondřej Mánek, Josef Kabrda, Jonáš Mareček)

2021 – OBERTILLIACH/RAKOUSKO

2. – Mikuláš Karlík, sprint juniorů

3. – štafeta juniorů (Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Mikuláš Karlík)