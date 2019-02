Východní Čechy - Stále je o co hrát. Trochu paradoxně z tria oblastních zástupců v Kooperativa NBL bude nejvíce sledován Hradec Králové. Nejhorší celek soutěže může, ale také nemusí sehrát zásadní roli při kompletaci lepší nadstavbové skupiny, která čítá osm členů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michaela Hasíková

Královští Sokoli letí do Brna. Tedy na palubovku jednoho ze tří soupeřů, které v letošní sezoně porazili. A kdyby se jim podařil husarský kousek v podobě první výhry v cizím prostředí, ještě by mohli situaci zamotat. Nicméně ani krach s nováčkem by Brno úplně neodstavil od lepší společnosti. To by ještě musely padnout USK i Ostrava a Kolín vyhrát v Pardubicích. Jenže tomu už nepomůže ani živá voda z pohádky O Zlatovlásce.

No a Pardubice nechtějí o další prohře ani slyšet. Navíc mají Kolínu co vracet za první vzájemný střet, kdy na jeho palubovce ztratily v poslední minutě neztratitelný zápas. Ve druhé čtvrtině si pár takových kolapsů zopakovaly a v tabulce se propadly až na čtvrté místo. Na třetí Děčín ztrácí jednu výhru a není nemožné, aby ho nedorovnaly. Válečníci totiž mají před sebou severočeské derby s Ústím nad Labem a v něm člověk nikdy neví.

Pardubický tým také poprvé přestaví novou posilu, když lovil v chorvatských vodách. Američana Dwayna Benjamina nahrazuje Ozren Pavlovič, který se v loňské sezoně mihl ve Svitavách.

„Pro můj přesun do Pardubic jsem se rozhodl po rozhovorech s trenérem Sandersem a po shlédnutí několika zápasů. Vnímám, že klub má bohatou historii a výborné fanoušky, takže se těším. V letošní sezoně se mi dařilo a pevně věřím, že tak budu pokračovat i zde. Budu se snažit hrát co nejlépe, s velkou energií, abych pomáhal mému novému týmu k vítězstvím,“ tvrdí Pavlovič.

Třetí východočeský zástupce ze Svitav míří na palubovku Olomoucka. Hanáci jsou v domácím prostředí extrémně silní a dopředu je bude hnát touha držet bodový krok s Beksou. Svitavy se pokusí čelit náporu nejen celku, který je geograficky blízko, ale na dálku i Děčínu.

Kooperativa NBL

Program posledního 22. kola základní části - sobota, 18.00: Pardubice – Kolín, Brno – Hradec Králové, Olomoucko – Svitavy, Děčín – Ústí nad Labem, Ostrava – Opava, USK Praha – Nymburk.