Ve volnočasovém centru AREPO (areál pohybu) v Hradci Králové pomáhá s kondicí třeba prvoligovým florbalistkám IBK, fotbalistům Olympie, mladým hokejistům, bojovníkům, ale i dětem, u nichž se zaměřuje na rozvíjení pohybových schopností.

Jste sportovní nadšenec. Nudil jste se v době nouzového stavu?

Vůbec. Pro lidi jsme v tomto specifickém období zdarma třikrát týdně vysílali on-line cvičení. Trvalo to vždy hodinu, kde se posilovalo převážně vlastním tělem. Zájem byl velký. Měl jsem z toho radost. Ale…

Copak?

Řada z nich se vyslovila, že by to chtěla zachovat. I třeba jako placenou službu. Vyhovuje jim, když k nim dorazí trenér na obrazovce a oni mohou posilovat z pohodlí domova. Je to samozřejmě taky cesta, já mám ale rád osobní kontakt. Ne všechno se dá dělat on-line. Musíte si k tomu říct své, opravovat chyby.

Razí jasnou filozofii

Nakolik vás tahle činnost naplňuje?

Je to moje vášeň. To říkám na rovinu. Je paráda, když vidíte, jak se vaši klienti zlepšují. Děláme různé typy tréninků. Pro profesionály i absolutní ,,hobíky“. Rád si hraju s časovými intervaly, stanovištěmi, s kombinacemi různých cviků a podobně.

Jakou razíte filozofii?

Musí to bavit. Nesnáším otrávené obličeje. V našem centru máme ideální podmínky. Rodiče mohou přivést své děti a sami si v jiné skupině zacvičit. Je to taková naše idea. Dříve dal rodič dítě na kroužek, odjel na nákup nebo tu hodinu někde proseděl. Takhle má možnost si volný čas zpříjemnit a udělat něco pro své tělo.

Zmínili jsme tu fotbal a karate. Co mají na první pohled dva naprosto odlišné sporty společného?

Třeba dynamiku. S některými hráči jsem pracoval na technice kopů, celkové odolnosti a pevnosti těla. Po pár týdnech mi potvrdili zlepšení. Razance jejich střel je mnohem vyšší, cvičení se jim vyplácí i v osobních soubojích. Mám to ověřené na sobě. Je mi čtyřiačtyřicet a stále ještě aktivně hraju fotbalovou I. B třídu. Občas se jdu taky poprat. Samozřejmě na tatami. (směje se) A pořád to ujde.

Už kluby pochopily, jak důležité jsou pohybové prvky či protahovací cviky coby doplňky hlavní sportovní činnosti?

Já to považuji za samozřejmost. I oddíly na to postupem času přicházejí. Není tajemstvím, že třeba špičkové fotbalové kluby v Evropě mají k dispozici trenéry juda či karate. Specifická cvičení vás leckdy uchrání před běžnými zraněními.

Brzy vás čeká velmi zajímavá akce. Přijede mimo jiné nejznámější český závodník ve freestyle motocrossu Libor Podmol. Obdivujete ho?

(směje se) Je to hazardér se zdravím. O tom žádná. Natáčel u nás různá videa, kde propaguje svůj pohybový program. Má můj obdiv. Tolik zlomenin a vždy se dokázal postavit zpátky na nohy. Spousta lidí by to na jeho místě dávno zabalila. Zdobí ho vtip a ohromná vůle. Dře fakt jako mezek. Setkání s ním může být pro mnohé velmi inspirativní.

Přijede Podmol!



Zdroj: archiv Libora PodmolaV centru AREPO ve Svobodných Dvorech se v sobotu 13. června uskuteční od 10 do 17 hodin Den otevřených dveří. Lidé mohou vidět v akci skvělé sportovce – Libora Podmola (freestyle motocross), Adélu Hanzlíčkovou (vicemistryně Evropy v zápase) či Antonína Bauera (generální sekretář české triatlonové asociace a bývalý reprezentant v karate). ,,Setkání s nimi může být pro mnohé inspirativní. Se zájemci si zacvičí a v lecčems jim i poradí ,“ je přesvědčen organizátor akce Igor Ročín.