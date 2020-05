„Náš klub musel zrušit velké dubnové akce v Hradci. Šlo o seminář s prezidentem světové federace SKIF Nobuakim Kanazawou i dnes už legendární mezinárodní turnaj karate Grand Prix HK. Další akce jako je mistrovství České republiky SKIF a semináře ve sportovní hale Třebeš se přesouvají na podzim letošního roku,“ uvedl Kamil Guzek, předseda a šéftrenér elitního oddílu.

Otázkou zůstává výjezd hradeckých závodníků na mistrovství Ameriky SKIF, které se má konat v Mexiku ve druhé půlce srpna. Čeští a speciálně hradečtí karatisté tam byli pozváni coby čestní hosté za zdařilé pořádání mistrovství světa SKIF 2019. Organizátoři turnaj stále připravují, ale pro české závodníky by byl velký problém se na turnaj dostat, a tak s výjezdem příliš nepočítají.

Podzimní mistrovství Evropy v nizozemském Hertogenboschi už je zcela jistě přesunuté na rok 2021.

Královéhradečtí karatisté se chystají trénovat, jakmile to opatření dovolí. V letošním roce, především v létě, chtějí závodníci dohnat tréninkové manko. Nová sezona by totiž měla začít velmi rychle. Už během září čekají bojovníky tři důležité akce. Vedle semináře a mistrovství České republiky SKIF v Hradci Králové to je také další nominační turnaj SKIF Open v Brně.