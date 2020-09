Oddíl TJ Slavia Hradec Králové pořádá nábor chlapců i dívek na volejbal ve sportovním areálu a hale Slavia Orlická kotlina.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Rádi vás tu uvidí na jednom z tréninků, kde si můžete vyzkoušet tento férový sport, a to od 2. 9. každý den od 15 do 16.30 hodin ve venkovním areálu nebo v hale TJ Slavia (1. až 5. třída). Pro 6. třídu a starší jsou tréninky v pondělí, úterý, středu a pátek od 16.30 do 18 hodin.