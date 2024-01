Nebyli daleko od dalšího překvapení, ale favorit tentokrát ukázal svoji sílu. Florbalisté Hradce Králové se ve 23. kole první ligy proti Ústí nad Labem dlouho drželi na dostřel, poslední dvacetiminutovka však patřila jednoznačně domácím a Východočeši odjeli s porážkou 6:12.

Sestřih utkání Florbal Ústí - FbC Respect Hradec Králové 12:6. | Video: Florbal Ústí

Duel, který se hrál ve sportovní hale v Teplicích, nezačal pro hosty ideálně a po první třetině prohrávali 1:3, když se o jejich jedinou branku postaral Vítek Ryba. V prostřední části se povedlo Hradci zásluhou Krejčího a Kourka krok srovnat. Necelé dvě minuty před druhou sirénou vrátil domácím vedení Esterka.

To nejpodstatnější se odehrálo v poslední třetině. Florbalisté ze soutoku Labe a Orlice v jejím úvodu zaspali, soupeř během tří minut a 24 vteřin nasázel čtyři branky a náskok si dokázalo udržet.

„Trápily nás jednoduché věci. Měli jsme moc ztrát v útočném pásmu, čímž jsme pouštěli domácí do brejkových situací a oni je dokážou brutálně dobře řešit. Pak už jsme to museli honit. Na druhou stranu si myslím, že před play off se nám tahle zkušenost hodí, my se z toho poučíme a budeme lepší,“ řekl hradecký kouč Tomáš Pokorný.

Na jeho svěřence čeká další zápas v sobotu, kdy na domácí palubovce v Třebši přivítají od 18 hodin FbC Plzeň.

Florbal Ústí - FbC Respect Hradec Králové 12:6

Fakta - branky: 3. a 58. Vondruška, 15., 20., 42. a 44. Semerád, 39. Esterka, 41. a 50. Kadlec, 43. Dobosz, 48. a 60. Fuchsig - 15. V. Ryba, 34. Krejčí, 38. Kourek, 42. a 51. Lehký, 54. Gregor. Rozhodčí: Jelínek – Libecajt. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 102. Zásahy brankářů: Hrabě 19 - Šimeček 23. Třetiny: 3:1, 1:2, 8:3.

Další výsledky 23. kola: FBC Letka Toman Finance Group - FBŠ Hummel Hattrick Brno 1:11 (0:1, 1:6, 0:4), DDQ Florbal Chomutov - TJ Znojmo LAUFEN CZ 11:3 (3:2, 2:1, 6:0), Sokol Brno I EMKOCase Gullivers – FAT PIPE Start98 9:1 (2:1, 4:0, 3:0), FBC Štíři Č. Budějovice – Kanonýři Kladno 4:5 (0:3, 1:1, 3:1), FbC Plzeň – ASK Orka Čelákovice 9:5 (4:1, 1:2, 4:2), Bulldogs Brno – Goldea PANTHERS OTROKOVICE 3:4 (1:0, 0:1, 2:3).

