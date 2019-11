Ten, kdo si myslel, že to ze strany sokolí sestavy byl jen krátkodobý záchvěv, se nemohl více mýlit, neboť ani ve druhé čtvrtce se nekonal svitavský rozlet.

Těsně před poločasem trefili hosté tři trojky a do kabin se šlo za nejtěsnějšího možného rozdílu ve skóre. Bylo tedy zřejmé, že ve svitavské šatně bude o pauze o čem mluvit…

Po změně stran Tuři, sice klopotně a kostrbatě, ale přece jen o pár bodíků odskočili a pozvolna dostávali vývoj pod svoji kontrolu. Což potvrdili dvěma přesnými trojkovými pokusy zkraje závěrečné periody, dostali se do dvouciferného plusu a protože v těchto fázích našli střeleckou pohodu na perimetru, tak si tady nahráli rozhodující odstup.

Sokoli odvedli poctivý a sympatický výkon, kvalita Turů se však nakonec projevila, jejich vítězství bylo bezpečné a stobodové.

6. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové 102:83 (22:25, 49:48, 73:64)

Body: Marko 20, Slezák 17, O'Brien 16, Puršl 16, Crandall 13, Jelínek 11, Dodd 7, Kovář 2 – Tresač 21, Pekárek 20, Sedmák 19, Peterka 10, Stamenkovič 9, Mahler 2, Heinzl 2. Rozhodčí: Kec, Nejezchleb, Kubiš. Fauly: 15:20. Trestné hody: 20/15 – 17/10. Trojky: 11:9. Doskoky: 45:39. Diváci: 765. Hráč zápasu: O'Brien (Svitavy).

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Jsme rádi za vítězství, ale nebyl to od nás vůbec dobrý výkon, hlavně na obranné polovině. Začali jsme výborně, potom jsme ale netrefili čtyři otevřené střely a naopak Hradec nás na druhé straně trestal. Celý první poločas se nesl v duchu naší otřesné obrany. Chtěli jsme být stejně jako proti Olomoucku agresivní při hře pick and roll, což se nám vůbec nedařilo a Stamenkovič si z nás dělal trhací kalendář po celý zápas. Ve druhém poločase jsme však zejména v obraně náš výkon zlepšili, dali pár bodů z rychlých protiútoků a utkání dovedli do vítězného konce. Ale výkon dobrý nebyl, na Ústí určitě stačit nebude, musíme si to rozebrat a v sobotu přijít s úplně jiným projevem, nasazením a nastavením hlav.

Lubomír Peterka, trenér Hradce Králové: Nakonec to skončilo nejvyšším bodovým rozdílem, jaký v utkání byl. My jsme se výrazně zlepšili, domácí nás asi podcenili a první poločas to byla taková bezstarostná jízda z obou stran. Dostali jsme se nahoru, dlouho jsme vedli, ačkoli jsme udělali pár chyb v obraně, kde jsme mohli soupeře ubránit lépe. Ale v tu chvíli jakoby domácí nevěděli, co se s nimi děje, mysleli si, že nás přeběhnou, bylo tam jasné podcenění. Ani do třetí čtvrtiny jsme nevstoupili špatně, v ní se to však na konci zlomilo, kdy jsme nedali jednoduché koše, domácí nás tvrdě potrestali a odskočili. Bylo jasné, že v téhle rotaci, kdy nás bylo jenom devět a navíc jsme měli problémy s fauly na pivotu, přeberou otěže utkání. Přestože jsme se snažili v poslední čtvrtině korigovat, tak v podstatě jsme na lepší výsledek už neměli, což mě mrzí. Ale předvedli jsme celkem slušný výkon.

Sean O’Brien, hráč Svitav: „Zápas jsme začali tím, že jsme nedali několik střel a v prvním poločase měli hloupé ztráty. A soupeř dělal dobrou práci, obrátil to a dal nějaké těžké střely. Potom ve druhém poločase jsme odvedli lepší práci, více si vážili míče, hráli lépe proti zónové obraně, dali otevřené střely a celkově si myslím, že jsme lépe bránili. A konečně v poslední čtvrtině jsme začali hrát naši hru. Nemůžeme však odehrát tři čtvrtiny tímto způsobem.

Rostislav Jirák, hráč Hradce Králové: Hodnotím náš výkon velmi kladně, protože nám chybí dva hráči a přijeli jsme jen v devíti lidech. Domácí nás určitě hodně podcenili. My jsme se téměř celý zápas drželi a prohra o dvacet bodů neodpovídá našemu výkonu. Zlepšili jsme hru v obraně, komunikaci i nasazení. Na konci jsme prostřídali hráče a dopadlo to nakonec tak, jak to dopadlo.

Další výsledky:

BK Opava – USK Praha 92:68, BK JIP Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 67:65, BC Geosan Kolín – BK Olomoucko 82:58, BK Armex Děčín – mmcité1 Basket Brno 68:66, ERA Basketball Nymburk – NH Ostrava (hraje se 25. listopadu).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (83.3), 3. Dekstone Tuři Svitavy (66.7), 4. BK JIP Pardubice (66.7), 5. BK Armex Děčín (66.7), 6. USK Praha (57.1), 7. BK Olomoucko (50.0), 8. Sluneta Ústí nad Labem (50.0), 9. BC Geosan Kolín (33.3), 10. NH Ostrava (20.0), 11. mmcité1 Basket Brno (0.0), 12. Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (0.0).

Příště:

7. kolo, sobota 2. listopadu, 17:45, hala Na Střelnici: Dekstone Tuři Svtavy vs. Sluneta Ústí nad Labem.