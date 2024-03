Třetí celek extraligové tabulky přijel do Hradce Králové značně oslaben, hned tři hráči ze základní sestavy Havířova nemohli kvůli zranění do nedělního utkání nastoupit. Povoláni tak byli Izraelec Itay Avivi a padesátiletý bývalý reprezentant Marek Čihák.

Sestřih utkání TJ Sokol PP Hradec Králové – SKST TESLA Batteries Havířov 2:3. | Video: SoHK TV

Do první dvouhry naskočil právě havířovský veterán a v ní vyzval o 25 let mladšího Tibora Špánika. Přestože Čihák několikrát ukázal, že má zkušeností na rozdávání, na jedničku hradeckého celku to nestačilo. Špánik zvítězil 3:1 a poslal Sokol do vedení 1:0. Velmi rychle však srovnal na 1:1 Jan Valenta, když si poradil s Felipem Olivaresem.

Další vedení domácích se nerodilo jednoduše. Vlastimil Buben proti Avivimu měl už za nepříznivého stavu 1:2 na sety a 4:8 na míčky na kahánku. Nakonec se ale dokázal vrátit do zápasu a po úspěšně zvládnuté páté sadě vedli Hradečtí 2:1. Nicméně vzápětí opět úřadoval v havířovském dresu Valenta, který porazil Špánika a znovu srovnal stav zápasu, tentokrát na 2:2.

Vše tedy rozhodla pátá dvouhra mezi Olivaresem a Čihákem. V prvním setu Čihák odvrátil tři Olivaresovy setboly za sebou, což domácího hráče značně znervóznilo. Druhou sadu opět rozhodovala koncovka, tentokrát obzvláště dlouhá. Olivares nevyužil dalších šest setbolů a Čihák po výhře 19:17 vedl 2:0 na sety. Ve třetím setu už sice Olivares dokázal proměnit svůj setbol a snížil na 1:2, nicméně Čihák už další drama nepřipustil a vybojoval pro Havířov tři body do extraligové tabulky.

TJ Sokol PP Hradec Králové – SKST TESLA Batteries Havířov 2:3

Tibor ŠPÁNIK – Marek ČIHÁK 3:1 (9,10,-4,8), Felipe OLIVARES – Jan VALENTA 0:3 (-10,-11,-5), Vlastimil BUBEN – Itay AVIVI 3:2 (7,-6,-6,9,7), Tibor ŠPÁNIK – Jan VALENTA 0:3 (-9,-4,-2), Felipe OLIVARES – Marek ČIHÁK 1:3 (-11,-17,5,-8).

- Jan Mokrejš